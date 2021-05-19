Минобороны Белоруссии подтвердило гибель двух пилотов при крушении самолета

Минск, 19 мая. Жертвами крушения военного самолета в белорусских Барановичах стали два человека. Оба погибшие — пилоты воздушного судна, заявили в оборонном ведомстве страны.

Военнослужащие совершали полет на Як-130. В небе над Барановичами воздушное судно по какой-то причине стало стремительно снижаться и в итоге рухнуло между жилыми домами. По предварительной информации, пилоты военного самолета успели катапультироваться, однако это не спасло их от смерти, заявили в минобороны.

Сейчас на месте трагедии в Барановичах работают правоохранители. Они выясняют обстоятельства и причины случившегося. На основании результатов проверки может быть возбуждено уголовное дело.