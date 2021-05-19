Готовившего взрыв в техникуме Улан-Удэ вычислили после подрыва им нежилого дома

Республика Бурятия, 19 мая. Суд приговорил к десяти годам лишения свободы молодого человека, который планировал взорвать одно из учебных заведений в Улан-Удэ. Как стало известно ФАН, оперативникам помог выйти на след подозреваемого бдительный местный житель.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, осужденный насмотрелся в интернете роликов и начитался тематических заметок о террористических актах, которые были совершены в учебных заведениях. 20-летний парень решил устроить взрыв в одном из техникумов в Улан-Удэ. Для этих целей молодой человек стал обучаться саперному делу, приобрел военную амуницию и пневматический пистолет. К совершению преступления он также пытался приобщить своих знакомых, однако те отказались.

«По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств», «Незаконное хранение и ношение взрывных устройств», «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва» и «Приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

Молодой человек никак не смог объяснит свое желание устроить взрывы в техникуме.

«Он изготовил около 15 взрывных устройств», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Для того, чтобы изучить здание, в котором мужчина хотел осуществить взрыв, он под видом абитуриента пришел и стал расспрашивать у педагогов и обслуживающего персонала, где находятся запасные пожарные выходы. Это насторожило работников учебного заведения. В последующем они об этом рассказали правоохранителям.

На след преступника помог выйти один из бдительных жителей Прибайкальского района. Он проезжал рядом с одним из населенных пунктов республики, — в это время на его глазах взорвался и загорелся пустующий дом. У здания он увидел припаркованный автомобиль и парня. Бдительный гражданин записал регистрационный номер транспортного средства и сообщил о происшествии в правоохранительные органы.

«После этого за осужденным установили круглосуточное негласное наблюдение. Сыщикам и сотрудникам ФСБ удалось выяснить, что подозреваемый готовит взрыв в учебном заведении. После того, как была собрана достаточная доказательная база, его задержали», — резюмировал источник.

Ни на следствии, ни во время процесса мужчина не признал своей вины. Недавно приговором суда ему было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы. Исправляться он будет в колонии строгого режима.