Готовившего взрыв в техникуме Улан-Удэ вычислили после подрыва им нежилого дома

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 14:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Экономика
На туристическое мастер-планирование в Крыму могут выделить 1 млрд рублей
14:01
Общество
Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет рамках форума «Армия-2021»
14:01
США
Индейцы присоединились к общенациональной забастовке в Колумбии
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
13:46
Происшествия
Отца директора ФБК* Жданова отправили в СИЗО
Все новости
19 мая 14:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Экономика
На туристическое мастер-планирование в Крыму могут выделить 1 млрд рублей
14:01
Общество
Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет рамках форума «Армия-2021»
14:01
США
Индейцы присоединились к общенациональной забастовке в Колумбии
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
13:46
Происшествия
Отца директора ФБК* Жданова отправили в СИЗО
Все новости

Готовившего взрыв в техникуме Улан-Удэ вычислили после подрыва им нежилого дома

Происшествия
Готовившего взрыв в техникуме Улан-Удэ вычислили после подрыва им нежилого дома
Федеральное агентство новостей  / 

Республика Бурятия, 19 мая. Суд приговорил к десяти годам лишения свободы молодого человека, который планировал взорвать одно из учебных заведений в Улан-Удэ. Как стало известно ФАН, оперативникам помог выйти на след подозреваемого бдительный местный житель.

Как выяснили сотрудники правоохранительных органов, осужденный насмотрелся в интернете роликов и начитался тематических заметок о террористических актах, которые были совершены в учебных заведениях. 20-летний парень решил устроить взрыв в одном из техникумов в Улан-Удэ. Для этих целей молодой человек стал обучаться саперному делу, приобрел военную амуницию и пневматический пистолет. К совершению преступления он также пытался приобщить своих знакомых, однако те отказались.

«По данному факту были возбуждены уголовные дела по статьям УК РФ «Незаконное изготовление взрывчатых веществ, взрывных устройств», «Незаконное хранение и ношение взрывных устройств», «Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем взрыва» и «Приготовление к убийству двух или более лиц общеопасным способом из хулиганских побуждений», — рассказал ФАН старший помощник руководителя СУ СК России по Республике Бурятия Дмитрий Столяров.

Молодой человек никак не смог объяснит свое желание устроить взрывы в техникуме.

«Он изготовил около 15 взрывных устройств», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Для того, чтобы изучить здание, в котором мужчина хотел осуществить взрыв, он под видом абитуриента пришел и стал расспрашивать у педагогов и обслуживающего персонала, где находятся запасные пожарные выходы. Это насторожило работников учебного заведения. В последующем они об этом рассказали правоохранителям.

На след преступника помог выйти один из бдительных жителей Прибайкальского района. Он проезжал рядом с одним из населенных пунктов республики, — в это время на его глазах взорвался и загорелся пустующий дом. У здания он увидел припаркованный автомобиль и парня. Бдительный гражданин записал регистрационный номер транспортного средства и сообщил о происшествии в правоохранительные органы.

«После этого за осужденным установили круглосуточное негласное наблюдение. Сыщикам и сотрудникам ФСБ удалось выяснить, что подозреваемый готовит взрыв в учебном заведении. После того, как была собрана достаточная доказательная база, его задержали», — резюмировал источник.

Ни на следствии, ни во время процесса мужчина не признал своей вины. Недавно приговором суда ему было назначено наказание в виде десяти лет лишения свободы. Исправляться он будет в колонии строгого режима.

взрыв уголовное дело бурятия тюрьма
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 69019 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 46313 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 33388 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 29180 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 27843 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Происшествия / Готовившего взрыв в техникуме Улан-Удэ вычислили после подрыва им нежилого дома
Рейтинг@Mail.ru