Аналитики составили список экологических нарушений на производствах в России

Москва, 19 мая. Эксперты выяснили, какие «зеленые» катастрофы происходили на территории Российской Федерации за последние 30 лет.

Специалисты ФБА «Экономика сегодня» проанализировали деятельность различных отечественных производств и выявили несколько крупнейших экологических происшествий, произошедших в стране с 1990-х годов.

Одним из первых неприятных для окружающей среды происшествий стали события 1989-90-х годов, когда после обращений жителей Уфы было обнаружено, что местная вода содержит больше фенола, чем допускается законодательством. Причиной этому послужило нарушение технологических правил на заводе «Химпром».

Деятельность предприятия «Полиэф» привела в июле 2019 года к масштабной гибели рыбы в реке Изяк, а через некоторое время одна из стен резервуара данной компании обрушилась, из-за чего загрязненная жидкость из промышленных стоков проникла в почву. Разлив произошел в мае прошедшего года на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю». Это привело к попаданию более 20 тыс. тонн дизтоплива в почву и реки Амбарная и Далдыкан.

Весной 2021 года экологические происшествия продолжились. Так, на территории ЯНАО прорвало внутрипромысловый трубопровод на Карамовском нефтяном месторождении.

Недавно несколько регионов выступили с поддержкой Пермского края, правительство которого намеревается освободить реку Каму от различного рода загрязнений. Предполагается, что экологические меры будут способствовать развитию речного туризма.