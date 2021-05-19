Аналитики составили список экологических нарушений на производствах в России

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19 мая 14:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Экономика
На туристическое мастер-планирование в Крыму могут выделить 1 млрд рублей
14:01
Общество
Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет рамках форума «Армия-2021»
14:01
США
Индейцы присоединились к общенациональной забастовке в Колумбии
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
13:46
Происшествия
Отца директора ФБК* Жданова отправили в СИЗО
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Аналитики составили список экологических нарушений на производствах в России

Экономика
Аналитики составили список экологических нарушений на производствах в России
pixabay.com

Москва, 19 мая. Эксперты выяснили, какие «зеленые» катастрофы происходили на территории Российской Федерации за последние 30 лет.

Специалисты ФБА «Экономика сегодня» проанализировали деятельность различных отечественных производств и выявили несколько крупнейших экологических происшествий, произошедших в стране с 1990-х годов.

Одним из первых неприятных для окружающей среды происшествий стали события 1989-90-х годов, когда после обращений жителей Уфы было обнаружено, что местная вода содержит больше фенола, чем допускается законодательством. Причиной этому послужило нарушение технологических правил на заводе «Химпром».

Деятельность предприятия «Полиэф» привела в июле 2019 года к масштабной гибели рыбы в реке Изяк, а через некоторое время одна из стен резервуара данной компании обрушилась, из-за чего загрязненная жидкость из промышленных стоков проникла в почву. Разлив произошел в мае прошедшего года на ТЭЦ-3, принадлежащей «Норникелю». Это привело к попаданию более 20 тыс. тонн дизтоплива в почву и реки Амбарная и Далдыкан.

Весной 2021 года экологические происшествия продолжились. Так, на территории ЯНАО прорвало внутрипромысловый трубопровод на Карамовском нефтяном месторождении.

Недавно несколько регионов выступили с поддержкой Пермского края, правительство которого намеревается освободить реку Каму от различного рода загрязнений. Предполагается, что экологические меры будут способствовать развитию речного туризма.

Газпром экологическая катастрофа урон окружающей среде
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