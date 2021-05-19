Toyota презентовала полноразмерный пикап Tundra нового поколения

Москва, 19 мая. Компания Toyota анонсировала премьеру пикапа Tundra нового поколения. Презентация новинки состоится в ближайшие недели, но пока точная дата премьеры не раскрывается.

Оценить по ролику внешность нового авто трудно, поскольку на нем видна только передняя часть машины, уместившая в себе целых восемь источников света.

Технические характеристики модели японский автопроизводитель пока не называет. Согласно данным CarsCoops, новую Tundra создадут на передовой рамной платформе, которая позже достанется внедорожникам Sequoia и 4Runner. Под капотом у машины будет безальтернативный 3,5-литровой «турбошестеркой» мощностью до 450 лошадиных сил, считают эксперты.

Также впервые сняли на видео в движении без камуфляжа новый Toyota Land Cruiser 300. Премьера новинки состоится через две недели.