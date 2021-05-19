Первая участница Евровидения от России назвала Манижу очень хорошей певицей

Москва, 19 мая. Музыкальная исполнительница Мария Кац, которая была первой участницей Евровидения от России в 1994 году, прокомментировала участие Манижи в международном конкурсе.

Певицу попросили оценить шансы Манижи на победу в главном европейском музыкальном конкурсе, однако Кац не смогла этого сделать. Раньше, по ее словам, обращали внимание именно на песни, а теперь главное — бит, звучание и поведение артиста на сцене. Исполнительница привела в пример Нету Барзилай из Израиля, которая победила на Евровидении в 2018 году.

Кац поддержала Манижу. Она назвала ее хорошей певицей, но ставки делать не стала.

«Я хочу поддержать Манижу, но понятия не имею, какое она место займет. Здесь как кот в мешке. Впервые ставок делать не буду», — цитирует Кац «Собеседник».

Певец Сергей Лазарев, дважды представлявший Россию на Евровидении, высоко оценил выступление Манижи 18 мая, которое обеспечило ей выход в финал конкурса. Он назвал это маленькой победой.