Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю

Международная платежная система SWIFT подтвердила Центробанку России, что не собирается производить «отключение системы» для нашей страны и будет работать с Москвой в штатном режиме. Такую угрозу в качестве одной из антироссийских санкций несколько раз в прошлом озвучивали американские и европейские политики, предрекая нашей стране «неустранимые проблемы» в банковской и финансовой сферах.

Почему же SWIFT столь однозначно и безапелляционно заявил, что система продолжит свою работу с Россией? Об этом — в материале ФАН.

ФБА «Экономика сегодня» /

Большой и неповоротливый

О текущем статусе взаимодействия России с системой банковских платежей SWIFT 18 мая рассказала в Госдуме первый зампредседателя ЦБР Ольга Скоробогатова.

«Мы всегда имеем прямой контакт со SWIFT: и непосредственно со штаб-квартирой, и с московским офисом. Нам подтвердили, что SWIFT будет работать штатно, без каких-либо проблем, и никаких рисков на данный момент не видим», — заявила она.

SWIFT — это одна из наиболее авторитетных и старых систем международной передачи межбанковских платежей. Его оператором является «Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи» (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication), зарегистрированное в Бельгии. «Общество», согласно его уставу, является кооперативом — автономной ассоциацией, в число участников которой на сегодняшний день входит более 11 тысяч финансовых организаций из более чем 200 стран мира.

Каждый день через каналы SWIFT передается около 32 млн финансовых транзакций, в основном связанных с расчетами банков по корреспондентским счетам. Сравнительно небольшое количество этих транзакций относительно объемов карточных систем, таких как Visa или Mastercard, уравновешивается тем, что основными клиентами SWIFT являются крупные финансовые организации. Как следствие, объем переводов по SWIFT до сих пор остается достаточно весомым в мировых финансах и составляет 5-6 трлн долларов ежедневно.

Система славится тем, что способна обеспечить высокую степень защищенности и надежности для любой из транзакций. Однако скорость перевода средств по SWIFT уже значительно отстает от практически мгновенных транзакций карточных систем или интернет-платежей — за надежность переводов приходится платить временем ожидания.

Поскольку SWIFT является самоуправляемой ассоциацией, прецеденты отключения от его системы отдельных участников или стран достаточно редки и подразумевают единый консенсус в таких решениях. Так, после принятия санкционных ограничений на уровне Совбеза ООН от SWIFT были отключены банки таких стран, как Иран и КНДР. Большая же часть принудительных отключений от системы обычно были связаны с нарушениями правил пользования отдельными банками или финансовыми организациями, в отношении которых потом и принимались штрафные меры.

Федеральное агентство новостей /

Страховой полис России

Российские банки и финансовые организации официально подключились к SWIFT в 1995 году. Сегодня интересы отечественных пользователей в этой платежной сети представляет Российская национальная ассоциация SWIFT («Россвифт»). На сегодняшний день в России услугами SWIFT пользуются почти 300 клиентов: по числу пользователей наша страна уступает только США.

Но ситуация с влиянием SWIFT на финансовый сектор России постепенно меняется: доля платежей через систему во внутрироссийских расчетах еще пять лет назад превышала 80%, а к настоящему времени упала в четыре раза — до 20%.

Одной из главных причин ухода российских клиентов из SWIFT стало создание в нашей стране собственной системы защищенных банковских транзакций — Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). Ее создание было анонсировано в августе 2014 года, на фоне первых заявлений о «желании отключить Россию от SWIFT», прозвучавших в заявлениях западных политиков. Уже в декабре того года система была запущена в тестовом режиме, а к осени 2015 года создание СПФС было практически завершено — и у российских клиентов появилась отечественная альтернатива.

Стоит подчеркнуть, что переход российских банков и финансовых организаций на использование СПФС носил в целом добровольный характер. Государство лишь требовало установки этой альтернативы в качестве «страхового полиса», однако не принуждало банки к полному переводу на нее всех транзакций. Поэтому в настоящее время СПФС и SWIFT сосуществуют в России в рамках разумного симбиоза и каждый участник рынка вправе выбирать систему, более подходящую для его конкретных нужд.

Победная поступь СПФС по России определяется еще одним моментом. Ее архитектура и протоколы являются более современными по сравнению с принципами SWIFT, унаследованными еще из 1970-х годов, поэтому платежи в российской системе осуществлять быстрее и удобнее. Кроме того, транзакции по СПФС между российскими контрагентами идут напрямую, а не через сложную систему корреспондентских счетов в третьих странах.

ПолитЭксперт /

Конкуренты дышат в спину

На мировом уровне влияние SWIFT в последнее десятилетие также подвергается неизбежному пересмотру. Кроме российской СПФС о создании альтернативных систем банковских переводов уже заявили Евросоюз, создавший систему INSTEX, и Китай, продвигающий свою CIPS. К чести России, в этих новых зарубежных системах, появившихся на рынке в 2019 и 2015 годах соответственно, использованы многие наработки и подходы, которые впервые появились именно в нашей СПФС.

Кстати, к созданию INSTEX Евросоюз подтолкнули именно американские санкции в отношении Ирана. Руководство SWIFT было уличено в передаче конфиденциальных финансовых данных спецслужбам США, которые впоследствии на основе этой информации требовали включения европейских компаний в санкционные списки. Схожую мотивацию имел и Китай, с некоторых пор начавший явно тяготиться избыточным контролем США над своими национальными финансами.

Кроме того, еще два конкурента у SWIFT появились на стыке классических банковских переводов и криптовалют. В 2012 и в 2014 годах были презентованы два альтернативных протокола обмена финансовыми данными, которые получили названия Ripple и Stellar. Создатели этих протоколов, ассоциации Ripple Labs Inc и Stellar Development Foundation, постарались решить основное противоречие защищенных систем передачи банковских сообщений — долгое время обработки единичной транзакции. С точки зрения криптографии и защиты, оба протокола получились гораздо более быстрыми, экономичными и в целом элегантными, но их внедрение пока сдерживается скептической позицией традиционных финансовых регуляторов.

Резюмируя сказанное, SWIFT в настоящее время в гораздо большей степени зависим от России, нежели Россия нуждается в услугах SWIFT. Так что никаких «неустранимых» или «смертельных» проблем отключение нашей страны от этой устаревшей и скомпрометированной системы не создаст: мы готовы к такому сценарию развития событий. Но этого сценария уже не хочет сам SWIFT, оказавшийся, паче чаяния, сегодня в положении «Русские, мы больше так не будем».