Очевидцы сообщили о падении самолета в Белоруссии

Минск, 19 мая. Самолет рухнул между жилыми домами в городе Барановичи. По словам очевидцев, рядом с местом падения виден парашют, но самого летчика поблизости нет.

Инцидент произошел на улице Фестивальной. В настоящее время упавший самолет висит между двумя частными домами. Вокруг места ЧП лежат осколки. Также в районе крушения виден парашют одного из пилотов. Самих летчиков на месте случившегося пока не обнаружили.

Через некоторое время после падения самолета соответствующую информацию подтвердили в оборонном ведомстве страны. Представители минобороны заявили, что в Барановичах потерпел крушение Як-130, которым управляли двое пилотов.