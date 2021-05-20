Как «Зеленая стена» защитит курорты России от песков Сахары. Колонка Николая Валуева

Вопросы изменения климата Земли в последнее время все чаще становятся предметом широких общественных дискуссий и споров, основой внутригосударственных и международных экологических программ и даже в ряде случаев причиной возникновения международных вооруженных конфликтов. (Например, вооруженное противостояние 1974 года между Сирией и Ираком из-за строительства плотины в Сирии на реке Евфрат; вооруженный конфликт между Египтом и Суданом 1994 года за контроль над водами Нила и др. — Прим. автора).

И дело даже не столько в антропогенных факторах ухудшения состояния окружающей среды — неотъемлемой части интенсивного промышленного развития современных государств, нерационального природопользования, необоснованного перераспределения природных ресурсов одних государств за счет других. Все эти вопросы постоянно под контролем, в поле зрения общественных, государственных и международных структур, что находит отражение в национальных и международных нормативных правовых актах.

Настоящая статья посвящена так называемому позитивному антропогенному воздействию. (Термин, введенный 2019 году в пояснительной части проекта одним из авторов российско-марокканского проекта The Green Wall, кандидатом юридических наук, главой наблюдательного совета Евразийского фонда развития Александром Беловым. — Прим. автора).

Это воздействие направлено не на устранение причин и последствий негативных воздействий человеческой цивилизации на окружающую среду (к которым можно отнести, например, создание национальных парков и заповедников для сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения животных и растений, переход на экологичные производства, сокращение вплоть до полного запрета вредных выбросов в окружающую среду и т. д.). В нашем случае речь пойдет о другом — об улучшении экологии в связи с естественными изменениями климата природного характера (сдвиги земной коры, землетрясения, цунами, извержения вулканов и др.).

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Одним из примеров позитивных антропогенных воздействий является осуществление положений Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием в странах, которые испытывают серьезную засуху и/или опустынивание, особенно в странах Африки. Соответствующая резолюция была принята на заседании 66-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций A/RES/66/201 от 22 декабря 2011 года.

На основе и во исполнение данной резолюции на форуме «Россия — Африка» в Сочи в октябре 2019 года представили органов государственной власти, экспертного сообщества РФ и Королевства Марокко совместно создали рабочую группу и выразили намерение подготовить и реализовать проект, направленный на улучшение экологической обстановки в связи с постоянным расширением зоны песков пустыни Сахара. Проект назвали «Зеленая стена» (Green Wall). Презентацию проекта было решено подготовить к очередному форуму «Россия — Африка».

Суть проекта заключается в высаживании по определенной технологии и по определенной схеме самого быстрорастущего дерева в мире, которое называется Павлония (Paulównia), или Адамово дерево. Это растение адаптировано к росту в пустыне, вдоль границы соприкосновения песков и неопустыненных грунтов с целью остановки дальнейшего продвижения песков. Одновременно на огромных участках вокруг городов, где будет высажена Павлония, заметно улучшится ситуация с качеством воздуха за счет массового поглощения деревьями углекислого газа.

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В отличие от большинства экологических проектов, которые зачастую ложатся тяжелым бременем на производственные предприятия, например, серьезно занижая коэффициент полезного действия промышленного оборудования для уменьшения вредных выбросов в окружающую среду или в виде платы/сборов в различные экологические фонды, проект «Зеленая стена» не только не ухудшит экономическую ситуацию в регионе, а наоборот — будет способствовать экономическому росту. Рост достигается как благодаря созданию значительного количества дополнительных рабочих мест, так и за счет выручки от реализации уникальной деловой древесины, которая в избыточном количестве образуется в ходе реализации проекта. Проект является самоокупаемым.

Согласно проекту, на первом этапе предлагается высадить вблизи марокканского города Марракеш около восьми миллионов деревьев, которые способны поглощать 198 тысяч тонн углекислого газа в год.

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Важно отметить, что проблема наступления пустыни Сахара касается не только африканских стран. От песков Сахары страдают государства, расположенные от нее на значительном удалении. Проблемы Сахары, например, напрямую касаются новых горнолыжных курортов Краснодарского края России. Дело в том, что песчаные бури, возникающие в Сахаре, разносят песок за многие тысячи километров. Соответственно, этот песок где-то выпадает вместе с осадками. На горнолыжных курортах Краснодара с момента их возведения песок портит трассы, ухудшая туристическую и спортивную привлекательность данных объектов.

Рабочая группа проекта «Зеленая стена» в настоящее время приступила к одной из ключевых стадий его разработки. На данном этапе идут постоянные консультации с заинтересованными органами государственной власти, общественными и иными заинтересованными структурами обеих сторон проекта — России и Королевства Марокко. Для успешной реализации проекта предлагаются поправки в уже существующие нормативно-правовые акты в области экологии и охраны окружающей среды и, при необходимости, разрабатываются новые документы.

Со своей стороны хочу пожелать этому интересному и важному экологическому проекту успешной реализации.