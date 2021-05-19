Сервис выдачи денег до зарплаты появился в Сбербанке

Москва, 19 мая. «Сбер» запустил сервис для выдачи займов до зарплаты на срок максимум один месяц. Об этом говорится в сообщении кредитной организации.

Такой сервис будет доступен клиентам, чья заработная плата поступает на карту Сбербанка. Получить можно заем на сумму от 1000 до 30 000 рублей. Если клиент, например, возьмет 10 000 рублей, то через месяц ему необходимо будет вернуть не больше 10 170 рублей.

Новым сервисом можно воспользоваться в мобильном приложении «Сбербанк Онлайн». Рассмотрение заявки займет всего несколько минут, отметили в банке.

Помимо этого, Сбербанк запустил приложение для определения коронавирусной инфекции по дыханию и кашлю человека за одну минуту. Об этом сообщил первый зампред правления компании Александр Ведяхин.