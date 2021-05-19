Страны ЕС разрешили въезд вакцинировавшимся от COVID-19 туристам

Брюссель, 19 мая. Правительства стран — членов Евросоюза достигли соглашения по вопросу въезда иностранных туристов. Попасть на территорию государств смогут люди, прошедшие полный цикл вакцинации.

Прохождение полного цикла вакцинации препаратами, одобренными к применению Европейским агентством лекарственных средств (ЕМА) дает право на въезд в страны ЕС. К такому соглашению пришли представители правительств стран-членов Евросоюза, сообщает агентство AFP.

Отмечается, что тема открытия границ и вопрос о сертификатах вакцинации станут главными на грядущем саммите. Его проведение запланировано на 25 мая.

Ранее сообщалось, что власти Канады решили продлить ограничение на въезд на территорию страны. Оно останется в силе как минимум до 21 июня.