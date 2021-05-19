Петр Налич заявил, что у Манижи есть шанс победить на конкурсе «Евровидение»

Москва, 19 мая. Известный российский певец и композитор Петр Налич заявил ФАН, что рад выходу нашей участницы конкурса «Евровидение» Манижи Сангин в финал.

40-летний уроженец Москвы, сам ранее участвовавший в этом вокальном состязании, в эксклюзивном интервью оценил шансы певицы в Роттердаме, а заодно рассказал и о своих планах на будущее.

«Я считаю, что Манижа — очень талантливая певица с прекрасным вкусом, — отметил Налич. — Так что желаю ей всяческих творческих успехов. Есть ли шанс победить? Шанс, конечно, есть. Почему ж его может не быть? А насколько это [победа в конкурсе] надо? Кому-то, наверное, надо. Спортивный азарт тоже ведь присутствует в этом конкурсе. Главное все-таки — это музыка и шоу».

По словам собеседника ФАН, очень хорошо, что Манижа прошла в финал и, соответственно, сможет самой большой аудитории показать то, что она делает.

«И это здорово! — подчеркнул Налич. — Это уже, в общем-то, победа. Хотя, конечно же, занять первое место — тоже будет приятно».

Касательно своего творчества собеседник ФАН пояснил, что как раз в данный момент он собирает деньги на одной из ведущих краудфандинговых платформ на свой новый двойной альбом.

«Он называется «Песни пиратов», — сказал Налич. — Так что, да, работаем в полный рост. Вы знаете, работа и в пандемию тоже была достаточно интенсивной, просто она была не концертной, а, скорее, лабораторной. Думаю, что альбом выпустим предстоящей осенью».

Накануне поздним вечером Манижа Сангин успешно преодолела барьер первого полуфинала юбилейного, 65-го по счету, музыкального конкурса «Евровидение», который проходит в голландском Роттердаме. Второй полуфинал состоится 20 мая, а решающая часть — в субботу, 22-го числа. В ней выступят представители 26 стран.

Петр Налич вместе со своим коллективом представлял Россию в 2010 году в столице Норвегии Осло. Он занял там одиннадцатое место.

С помощью краудфандинга Налич собрал сейчас на свой двойной альбом 289 300 рублей, это 41% от необходимой суммы.

Ранее певец и композитор Александр Розенбаум рассказал, как будет в качестве члена жюри судить участников музыкального шоу Первого канала «Три аккорда».