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19 мая 14:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Экономика
На туристическое мастер-планирование в Крыму могут выделить 1 млрд рублей
14:01
Общество
Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет рамках форума «Армия-2021»
14:01
США
Индейцы присоединились к общенациональной забастовке в Колумбии
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
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Петр Налич заявил, что у Манижи есть шанс победить на конкурсе «Евровидение»

Общество
Петр Налич заявил, что у Манижи есть шанс победить на конкурсе «Евровидение»
ТАСС  /  Алексей Ладыгин

Москва, 19 мая. Известный российский певец и композитор Петр Налич заявил ФАН, что рад выходу нашей участницы конкурса «Евровидение» Манижи Сангин в финал.

40-летний уроженец Москвы, сам ранее участвовавший в этом вокальном состязании, в эксклюзивном интервью оценил шансы певицы в Роттердаме, а заодно рассказал и о своих планах на будущее.

«Я считаю, что Манижа — очень талантливая певица с прекрасным вкусом, — отметил Налич. — Так что желаю ей всяческих творческих успехов. Есть ли шанс победить? Шанс, конечно, есть. Почему ж его может не быть? А насколько это [победа в конкурсе] надо? Кому-то, наверное, надо. Спортивный азарт тоже ведь присутствует в этом конкурсе. Главное все-таки — это музыка и шоу».

По словам собеседника ФАН, очень хорошо, что Манижа прошла в финал и, соответственно, сможет самой большой аудитории показать то, что она делает.

«И это здорово! — подчеркнул Налич. — Это уже, в общем-то, победа. Хотя, конечно же, занять первое место — тоже будет приятно».

Касательно своего творчества собеседник ФАН пояснил, что как раз в данный момент он собирает деньги на одной из ведущих краудфандинговых платформ на свой новый двойной альбом.

«Он называется «Песни пиратов», — сказал Налич. — Так что, да, работаем в полный рост. Вы знаете, работа и в пандемию тоже была достаточно интенсивной, просто она была не концертной, а, скорее, лабораторной. Думаю, что альбом выпустим предстоящей осенью».

Накануне поздним вечером Манижа Сангин успешно преодолела барьер первого полуфинала юбилейного, 65-го по счету, музыкального конкурса «Евровидение», который проходит в голландском Роттердаме. Второй полуфинал состоится 20 мая, а решающая часть — в субботу, 22-го числа. В ней выступят представители 26 стран.

Петр Налич вместе со своим коллективом представлял Россию в 2010 году в столице Норвегии Осло. Он занял там одиннадцатое место.

С помощью краудфандинга Налич собрал сейчас на свой двойной альбом 289 300 рублей, это 41% от необходимой суммы.

Ранее певец и композитор Александр Розенбаум рассказал, как будет в качестве члена жюри судить участников музыкального шоу Первого канала «Три аккорда».

евровидение манижа петр налич
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Все новости / Общество / Петр Налич заявил, что у Манижи есть шанс победить на конкурсе «Евровидение»
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