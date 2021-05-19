Ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ в Дагестане намерены увеличить в десять раз

Махачкала, 19 мая. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Дагестане, будут получать ежемесячно по 20 тысяч рублей. Размер соответствующих выплат, таким образом, вырастет в десять раз.

Об этом на заседании президиума Народного собрания республики объявил спикер местного парламента Хизри Шихсаидов. Он отметил, что предложение о повышении выплат ветеранам поступило от врио главы региона Сергея Меликова.

«Надо поддержать ветеранов, для них это ощутимая поддержка, необходимо закрепить это законодательно», — призвал Шихсаидов депутатов.

Предполагается, что вопрос о повышении выплат рассмотрят уже на майской сессии парламента. Всего в ее повестку включено более 20 вопросов, в том числе законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет на текущий год.

По данным правительства Дагестана, в республике проживает 48 ветеранов Великой Отечественной войны. В настоящее время они получают каждый месяц по две тысячи рублей. В случае принятия поправок об увеличении размера выплат на майской сессии Народного собрания, ветераны смогут рассчитывать на получение 20 тысяч рублей уже с июня 2021 года.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана выделили из республиканского бюджета около 1,5 миллиона рублей для осуществления единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны на 9 мая. Тогда каждый из них ко Дню Победы получил 30 тысяч рублей.