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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Экономика
На туристическое мастер-планирование в Крыму могут выделить 1 млрд рублей
14:01
Общество
Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет рамках форума «Армия-2021»
14:01
США
Индейцы присоединились к общенациональной забастовке в Колумбии
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
13:46
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Ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ в Дагестане намерены увеличить в десять раз

Празднование Дня Победы 2021
Ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ в Дагестане намерены увеличить в десять раз
Федеральное агентство новостей  / 

Махачкала, 19 мая. Ветераны Великой Отечественной войны, проживающие в Дагестане, будут получать ежемесячно по 20 тысяч рублей. Размер соответствующих выплат, таким образом, вырастет в десять раз.

Об этом на заседании президиума Народного собрания республики объявил спикер местного парламента Хизри Шихсаидов. Он отметил, что предложение о повышении выплат ветеранам поступило от врио главы региона Сергея Меликова.

«Надо поддержать ветеранов, для них это ощутимая поддержка, необходимо закрепить это законодательно», — призвал Шихсаидов депутатов.

Предполагается, что вопрос о повышении выплат рассмотрят уже на майской сессии парламента. Всего в ее повестку включено более 20 вопросов, в том числе законопроект о внесении изменений в республиканский бюджет на текущий год.

По данным правительства Дагестана, в республике проживает 48 ветеранов Великой Отечественной войны. В настоящее время они получают каждый месяц по две тысячи рублей. В случае принятия поправок об увеличении размера выплат на майской сессии Народного собрания, ветераны смогут рассчитывать на получение 20 тысяч рублей уже с июня 2021 года.

Ранее ФАН сообщал, что власти Дагестана выделили из республиканского бюджета около 1,5 миллиона рублей для осуществления единовременных выплат ветеранам Великой Отечественной войны на 9 мая. Тогда каждый из них ко Дню Победы получил 30 тысяч рублей.

россия дагестан ветераны
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Все новости / Празднование Дня Победы 2021 / Ежемесячные выплаты ветеранам ВОВ в Дагестане намерены увеличить в десять раз
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