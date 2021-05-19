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19 мая 14:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Экономика
На туристическое мастер-планирование в Крыму могут выделить 1 млрд рублей
14:01
Общество
Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет рамках форума «Армия-2021»
14:01
США
Индейцы присоединились к общенациональной забастовке в Колумбии
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
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Ирина Слуцкая объяснила, почему выступала на льду с короткой стрижкой

Спорт
Ирина Слуцкая объяснила, почему выступала на льду с короткой стрижкой
instagram.com  /  @slutskayaofficial

Москва, 19 мая. Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая объяснила, почему спортсменки предпочитают не выступать на льду с распущенными волосами.

Чемпионка опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, чем обусловлен выбор причесок у фигуристок. Для максимального комфорта и чтобы ничего не загораживало обзор, девушки убирают волосы в пучок. Обязательно, по ее словам, нужно закрепить все лаком, так как шпильки могут выпасть.

Длинные хвосты тоже недопустимы, так как волосы могут ударить по лицу во время разворотов. В связи с этим фигуристки чаще всего убирают волосы в пучок или коротко стригутся. Последний вариант выбирала в свое время сама Слуцкая, передает RT.

«Кстати, моя стрижка в юности была короткой именно из-за фигурного катания. Мне не нравились хвосты. А еще раньше считалось, что такая стрижка делает тебя взрослее», — объяснила она.

Ранее Слуцкая поделилась мнением о воспитаннице именитого тренера Юрия Мишина Елизавете Туктамышевой. Спортсменка восхищается достижениями 24-летней фигуристки.

спорт фигурное катание слуцкая
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Все новости / Спорт / Ирина Слуцкая объяснила, почему выступала на льду с короткой стрижкой
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