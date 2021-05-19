Ирина Слуцкая объяснила, почему выступала на льду с короткой стрижкой

Москва, 19 мая. Российская фигуристка, двукратный призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая объяснила, почему спортсменки предпочитают не выступать на льду с распущенными волосами.

Чемпионка опубликовала пост в Instagram, в котором рассказала, чем обусловлен выбор причесок у фигуристок. Для максимального комфорта и чтобы ничего не загораживало обзор, девушки убирают волосы в пучок. Обязательно, по ее словам, нужно закрепить все лаком, так как шпильки могут выпасть.

Длинные хвосты тоже недопустимы, так как волосы могут ударить по лицу во время разворотов. В связи с этим фигуристки чаще всего убирают волосы в пучок или коротко стригутся. Последний вариант выбирала в свое время сама Слуцкая, передает RT.

«Кстати, моя стрижка в юности была короткой именно из-за фигурного катания. Мне не нравились хвосты. А еще раньше считалось, что такая стрижка делает тебя взрослее», — объяснила она.

Ранее Слуцкая поделилась мнением о воспитаннице именитого тренера Юрия Мишина Елизавете Туктамышевой. Спортсменка восхищается достижениями 24-летней фигуристки.