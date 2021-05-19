Бывший циркач: четырехмесячный медвежонок попал в зоопарк Ленобласти

Медвежонок по имени Потап Си стал любимцем пользователей соцсетей.

Брошенный цирковой медвежонок нашел новый дом в контактном зоопарке «Приют Белоснежки», расположенном на территории Ленинградской области.

Четырехмесячный косолапый по имени Потап Си потомственный циркач. Его родители — Филя и Варя — известные артисты. Однако малышу не удалось продолжить звездную династию. Из-за пандемии коронавируса все выступления отменились, и бывшие хозяева не смогли содержать мишку.

«Цирковые артисты, которые планировали с ним работать в будущем, отказались. Он оказался как бы никому не нужным. Мы не могли пройти мимо этой ситуации и обеспечили ему приют у нас. Мы, «Приют Белоснежки», занимаемся реабилитацией животных, которые попали из дикой природы или были изъяты из незаконного содержания частных лиц», — рассказывает Геннадий Натекин, руководитель контактного зоопарка.

Потап Си попал в учреждение три недели назад и сразу получил прозвище «обаяшка». Малыш освоился и уже взаимодействует с другими обитателями. Например, с собаками породы зенненхунд, которые пока вдвое больше детеныша. Но через несколько лет вес косолапого достигнет 150 кг, и псы вряд ли захотят вести с ним активные игры, рассуждает Натекин.

Однако даже повзрослевший медвежонок не будет скучать. Сотрудники зоопарка уже нашли для него подружку, с которой в будущем Потап Си сможет завести потомство.

«Мы надеемся, что через несколько лет он станет главой медвежьей семьи в нашем зоопарке. Вы видели его невесту, ее зовут Виннипушка. Она, правда, на четыре года его старше. Но нынче браки, когда жена старше, чем муж, довольно модны», — шутит глава приюта.

Сейчас за взрослением Потапа Си наблюдают сотни подписчиков социальных сетей. Проделки медвежонка вызывают у пользователей исключительно умиление.