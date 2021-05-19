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19 мая 17:04
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
Общество
Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
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Политика
Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
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Ветеран ВОВ в 99 лет пролетела на спортивном планере в Липецкой области
16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
16:42
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к колонии за взятки
16:42
Происшествия
Пожар в иркутском поселке Дальний уничтожил 28 зданий
16:40
Экономика
Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей
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Бывший циркач: четырехмесячный медвежонок попал в зоопарк Ленобласти

ФАН-ТВ
Бывший циркач: четырехмесячный медвежонок попал в зоопарк Ленобласти

Медвежонок по имени Потап Си стал любимцем пользователей соцсетей.

Брошенный цирковой медвежонок нашел новый дом в контактном зоопарке «Приют Белоснежки», расположенном на территории Ленинградской области.

Четырехмесячный косолапый по имени Потап Си потомственный циркач. Его родители — Филя и Варя — известные артисты. Однако малышу не удалось продолжить звездную династию. Из-за пандемии коронавируса все выступления отменились, и бывшие хозяева не смогли содержать мишку.

«Цирковые артисты, которые планировали с ним работать в будущем, отказались. Он оказался как бы никому не нужным. Мы не могли пройти мимо этой ситуации и обеспечили ему приют у нас. Мы, «Приют Белоснежки», занимаемся реабилитацией животных, которые попали из дикой природы или были изъяты из незаконного содержания частных лиц», — рассказывает Геннадий Натекин, руководитель контактного зоопарка.

Потап Си попал в учреждение три недели назад и сразу получил прозвище «обаяшка». Малыш освоился и уже взаимодействует с другими обитателями. Например, с собаками породы зенненхунд, которые пока вдвое больше детеныша. Но через несколько лет вес косолапого достигнет 150 кг, и псы вряд ли захотят вести с ним активные игры, рассуждает Натекин.

Однако даже повзрослевший медвежонок не будет скучать. Сотрудники зоопарка уже нашли для него подружку, с которой в будущем Потап Си сможет завести потомство.

«Мы надеемся, что через несколько лет он станет главой медвежьей семьи в нашем зоопарке. Вы видели его невесту, ее зовут Виннипушка. Она, правда, на четыре года его старше. Но нынче браки, когда жена старше, чем муж, довольно модны», — шутит глава приюта.

Сейчас за взрослением Потапа Си наблюдают сотни подписчиков социальных сетей. Проделки медвежонка вызывают у пользователей исключительно умиление.

ленобласть спасение цирк медвежонок
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