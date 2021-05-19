Песков посетовал на нарастание террористической активности в мире

Москва, 19 мая. Нарастание террористической активности в мире считается очевидным в Кремле. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля обратил внимание на нарастание террористической активности в мире. По его словам, достаточно просто почитать новости, чтобы подтвердить сложившуюся ситуацию.

Дмитрий Песков дал такой комментарий в ответ на цитирование журналистами президента России Владимира Путина. Российский лидер ранее заявил, что «вновь поднимает голову терроризм». Пресса попросила пресс-секретаря указать на примеры.

Владимир Путин указал на деградацию системы стратегической безопасности и контроля над оружием. Президент не отрицает, что это вызывает определенное беспокойство.