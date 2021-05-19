Туктамышева оценила вероятность возвращения Загитовой и Медведевой в сборную России

Москва, 19 мая. Шанс на возвращение в сборную России двух известных фигуристок — Алины Загитовой и Евгении Медведевой — оценила чемпионка мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева.

Спортсменки не попали в состав российской сборной на олимпийский сезон-2021/22. Фигуристка Елизавета Туктамышева уверена, что двух спортсменок могут вернуть в команду, если они этого захотят.

«Вернутся ли они, если захотят или если смогут? Если захотят. Все от желания зависит. Будет желание — будут возможности. Нет желания — нет ничего», — отметила спортсменка в выпуске программы «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе Premier.

Чемпионка мира заявила, что верит в возвращение коллег. Она подчеркнула, что в основном составе сборной есть еще пять мест, и все зависит лишь от желания Загитовой и Медведевой. В своем интервью Туктамышева напомнила, что за время своей спортивной карьеры она была и в худшем состоянии, когда у нее ничего не получалось. Но, несмотря на это, она не сдавалась и боролась за свое место.

Сама Евгения Медведева считает, что не попала в расширенную сборную справедливо. Она уверена, что включать ее в состав команды за былые достижения нечестно, сообщает RT.

Еще несколько недель назад Загитова и Медведева показывали высочайший уровень во время выступления на шоу «Чемпионы на льду». Проект был организован командой заслуженного тренера Этери Тутберидзе.