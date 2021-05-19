Туктамышева оценила вероятность возвращения Загитовой и Медведевой в сборную России

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19 мая 14:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Экономика
На туристическое мастер-планирование в Крыму могут выделить 1 млрд рублей
14:01
Общество
Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет рамках форума «Армия-2021»
14:01
США
Индейцы присоединились к общенациональной забастовке в Колумбии
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
13:46
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Туктамышева оценила вероятность возвращения Загитовой и Медведевой в сборную России

Спорт
Туктамышева оценила вероятность возвращения Загитовой и Медведевой в сборную России
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press / Anatoly Lomokhov / Dmitry Golubovich

Москва, 19 мая. Шанс на возвращение в сборную России двух известных фигуристок — Алины Загитовой и Евгении Медведевой — оценила чемпионка мира и Европы в одиночном катании Елизавета Туктамышева.

Спортсменки не попали в состав российской сборной на олимпийский сезон-2021/22. Фигуристка Елизавета Туктамышева уверена, что двух спортсменок могут вернуть в команду, если они этого захотят.

«Вернутся ли они, если захотят или если смогут? Если захотят. Все от желания зависит. Будет желание — будут возможности. Нет желания — нет ничего», — отметила спортсменка в выпуске программы «50 вопросов. Спорт» на видеосервисе Premier.

Чемпионка мира заявила, что верит в возвращение коллег. Она подчеркнула, что в основном составе сборной есть еще пять мест, и все зависит лишь от желания Загитовой и Медведевой. В своем интервью Туктамышева напомнила, что за время своей спортивной карьеры она была и в худшем состоянии, когда у нее ничего не получалось. Но, несмотря на это, она не сдавалась и боролась за свое место.

Сама Евгения Медведева считает, что не попала в расширенную сборную справедливо. Она уверена, что включать ее в состав команды за былые достижения нечестно, сообщает RT.

Еще несколько недель назад Загитова и Медведева показывали высочайший уровень во время выступления на шоу «Чемпионы на льду». Проект был организован командой заслуженного тренера Этери Тутберидзе.

медведева фигурное катание загитова туктамышева Premier
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Все новости / Спорт / Туктамышева оценила вероятность возвращения Загитовой и Медведевой в сборную России
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