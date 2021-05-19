Политолог Вышинский усомнился, что Путин хочет встретиться с Зеленским

Черновцы, 19 мая. Президент России Владимир Путин вряд ли хочет встретиться с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Соответствующее мнение высказал политолог из Черновцов Святослав Вышинский. Как считает эксперт, содержание и смысл возможных переговоров станут известны после того, как часы сверят Москва и Вашингтон. Вряд ли встреча Путина с Зеленским пройдет как отдельное мероприятие, если вообще состоится, говорит политолог.

«Встреча может состояться «мимолетно» в рамках некоего большого международного саммита, дабы снизить значение разговора и подчеркнуть его вторичность», — не исключил Вышинский.

Ранее российско-американский журналист Павел Кожевников заявил, что Зеленский совершил большой просчет во время борьбы за пост президента Украины.