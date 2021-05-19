Сахалинцам рассказали о правилах нахождения в лесу

Южно-Сахалинск, 19 мая. Соблюдение некоторых правил поведения поможет предотвратить возникновение пожаров в лесах. Об этом сообщил эксперт по пожарной безопасности Виталий Бойко.

Перед походом на природу рекомендуется взять средства для тушения огня — огнетушитель и полотно для блокирования очага возгорания, отметил Бойко в беседе с изданием «Сахалин и Курилы». Возгорание важно своевременно засыпать землей или залить водой, которую необходимо иметь рядом.

По словам эксперта, не следует тушить костер веткой или пытаться его задуть. Что касается средства для розжига, опрыскивать им надо сухие ветки, а не поливать открытый огонь. От костровой площадки до леса должно быть не менее 100 метров, подчеркнут Виталий Бойко. За нарушение правил нахождения в лесу предусмотрен штраф до 3 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что пожароопасность в районах Приморья достигнет четвертого уровня. О таком прогнозе сообщил краевой гидрометцентр.