Полиция задержала участника драки со стрельбой в муринском салоне красоты

Санкт-Петербург, 19 мая. Правоохранительным органам удалось задержать одного из хулиганов, напавших на администратора салона красоты «Цирюльник», передает источник в правоохранительных органах.

Предполагаемым злоумышленником оказался 19-летний безработный житель Петербурга. В настоящий момент юноша находится в изоляторе временного содержания. Других фигурантов дела по-прежнему разыскивают, все обстоятельства и причины случившегося в Мурине устанавливаются.

Трое мужчин в масках избили 20-летнего сотрудника салона красоты, а затем выстрелили в него из огнестрельного оружия, сообщало Федеральное агентство новостей. Причины конфликта еще предстоит выяснить.