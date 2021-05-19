Песков не исключил, что Путин выступит на съезде «Единой России»

Москва, 19 мая. Президент России Владимир Путин может выступить на предстоящем съезде «Единой России».

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин традиционно выступает на съездах «Единой России», поэтому можно предположить, что так будет и в 2021 году.

«Инициатива по формированию списков одномандатников «ЕР» на выборах принадлежит партии, но, как правило, администрацию Кремля информируют», — проинформировал Песков представителей СМИ.

Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт строительству четырех блоков на двух китайских АЭС.