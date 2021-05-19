Песков не исключил, что Путин выступит на съезде «Единой России»

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19 мая 14:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
14:02
Экономика
На туристическое мастер-планирование в Крыму могут выделить 1 млрд рублей
14:01
Общество
Конгресс «Диверсификация ОПК» пройдет рамках форума «Армия-2021»
14:01
США
Индейцы присоединились к общенациональной забастовке в Колумбии
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
13:46
Происшествия
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Песков не исключил, что Путин выступит на съезде «Единой России»

  /   Обновлено: 19 мая 2021 13:10
Политика
Песков не исключил, что Путин выступит на съезде «Единой России»
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 19 мая. Президент России Владимир Путин может выступить на предстоящем съезде «Единой России».

Как сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин традиционно выступает на съездах «Единой России», поэтому можно предположить, что так будет и в 2021 году.

«Инициатива по формированию списков одномандатников «ЕР» на выборах принадлежит партии, но, как правило, администрацию Кремля информируют», — проинформировал Песков представителей СМИ.

Ранее Путин и председатель КНР Си Цзиньпин дали старт строительству четырех блоков на двух китайских АЭС.

путин единая россия песков
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Все новости / Политика / Песков не исключил, что Путин выступит на съезде «Единой России»
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