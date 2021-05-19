Песков: Россия внимательно наблюдает за палестино-израильским конфликтом

Москва, 19 мая. Российская Федерация весьма пристально следит за развитием событий между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва выражает крайнюю обеспокоенность палестино-израильским конфликтом.

Ранее сообщалось, что 10 мая начались вооруженные столкновения между армией Израиля и палестинцами. Стороны ведут взаимные обстрелы, которые приводят к жертвам среди населения.

Недавно стало известно, что израильские военные нанесли порядка 120 ракетных ударов по сектору Газа. Также Армия обороны Израиля осуществила обстрел престижного района Эр-Рималь в Газе, где, по их мнению, проживают лидеры палестинского движения ХАМАС.