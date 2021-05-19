Песков: Россия внимательно наблюдает за палестино-израильским конфликтом

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19 мая 14:03
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новостей
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
13:46
Происшествия
Отца директора ФБК* Жданова отправили в СИЗО
13:44
Экономика
Президент РФ призвал компании связать инвестпрограммы с возможностями регионов
13:43
Происшествия
Готовившего взрыв в техникуме Улан-Удэ вычислили после подрыва им нежилого дома
13:42
Политика
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Песков: Россия внимательно наблюдает за палестино-израильским конфликтом

  /   Обновлено: 19 мая 2021 13:34
Армия
Песков: Россия внимательно наблюдает за палестино-израильским конфликтом
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Москва, 19 мая. Российская Федерация весьма пристально следит за развитием событий между Израилем и Палестиной, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, Москва выражает крайнюю обеспокоенность палестино-израильским конфликтом.

Ранее сообщалось, что 10 мая начались вооруженные столкновения между армией Израиля и палестинцами. Стороны ведут взаимные обстрелы, которые приводят к жертвам среди населения.

Недавно стало известно, что израильские военные нанесли порядка 120 ракетных ударов по сектору Газа. Также Армия обороны Израиля осуществила обстрел престижного района Эр-Рималь в Газе, где, по их мнению, проживают лидеры палестинского движения ХАМАС.

песков израиль палестина
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