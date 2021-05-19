Песков вновь высказался о встрече Путина и Байдена

Москва, 19 мая. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пообещал сообщить о российско-американском саммите, как только появится информация. Об этом он заявил на брифинге в среду.

Представитель Кремля ответил на очередной вопрос о встрече президента России Владимира Путина с американским коллегой Джо Байденом. По словам Пескова, вопросы стратегической стабильности и отношений двух государств являются главным в повестке к саммиту.

«Как только появится, что сказать, — скажем», — уточнил пресс-секретарь Путина.

МИД РФ ранее не исключил, что местом встречи двух лидеров может стать Швейцария. Песков во вторник предложил не гадать на кофейной гуще о саммите Путина и Байдена.