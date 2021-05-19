В Смоленске перед судом предстанет серийный сексуальный маньяк

Смоленск, 19 мая. Представители правоохранительные органов задержали серийного сексуального маньяка за изнасилование, надругательство и причинение смерти по неосторожности.

По версии следствия, 34-летний житель Смоленского района вечером 28 февраля прошлого года познакомился на остановке улице Кашена с женщиной, которая пребывала в нетрезвом состоянии. Обманом он убедил ее поехать к нему домой для продолжения совместного времяпрепровождения, сообщает представитель регионального СК Наталья Зуева.

Злоумышленник привез девушку в безлюдный лесной массив, и с применением силы совершил в отношении потерпевшей действия сексуального характера. После этого он собрал одежду потерпевшей в пакет и бросил замерзать в опасном для здоровья состоянии. В результате женщина скончалась от общего переохлаждения организма. Местные жители обнаружили тело погибшей и сообщили в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции смогли задержать маньяка в ноябре прошлого года, когда он пытался совершить аналогичное преступление в отношении другой жительницы Смоленска. Женщина не растерялась и сразу же обратилась в правоохранительные органы, стражи порядка по горячим следам задержали злоумышленника. Дело обвиняемого передано в суд для рассмотрения.

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