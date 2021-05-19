Госдеп США расширил закон о гражданстве по праву рождения на однополые пары

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19 мая 14:02
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14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
13:46
Происшествия
Отца директора ФБК* Жданова отправили в СИЗО
13:44
Экономика
Президент РФ призвал компании связать инвестпрограммы с возможностями регионов
13:43
Происшествия
Готовившего взрыв в техникуме Улан-Удэ вычислили после подрыва им нежилого дома
13:42
Политика
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Госдеп США расширил закон о гражданстве по праву рождения на однополые пары

США
Госдеп США расширил закон о гражданстве по праву рождения на однополые пары
pixabay.com  /  JoshuaWoroniecki

Вашингтон, 16 мая. Государственный департамент США расширил закон о гражданстве по праву рождения на однополые пары. Новый закон предусматривает отсутствие генетической связи между родителем и ребенком. Об этом сообщает The Huffington Post.

Согласно обновленному закону «О гражданстве» дети, рожденные от однополых или гетеросексуальных пар путем экстракорпорального оплодотворения, суррогатного материнства или других репродуктивных технологий, будут признаваться гражданами США, если хотя бы один из родителей является американцем.

В Госдепе также отметили, что обновленное иммиграционное законодательство учитывает «реалии современных семей». Нововведение позволит большему количеству американцев передать свое гражданство детям, родившимся за границей.

При этом важным условием для признания ребенка гражданином США будет тот факт, что родители на момент рождения состоят в браке.

ЛГБТ организации в течение многих лет указывали на то, что иммиграционное законодательство США дискриминирует однополые пары и им требуется доказывать, что ребенок, родившийся за границей, был генетически связан с американским родителем.

сша лгбт гражданство
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