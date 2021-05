Госдеп США расширил закон о гражданстве по праву рождения на однополые пары

Вашингтон, 16 мая. Государственный департамент США расширил закон о гражданстве по праву рождения на однополые пары. Новый закон предусматривает отсутствие генетической связи между родителем и ребенком. Об этом сообщает The Huffington Post.

"Previously, the U.S. did not recognize citizenship at birth for the babies of married couples living abroad if the baby wasn’t related genetically, or by birth to, an American citizen in the couple." Wow wow wow. https://t.co/y50BP9r6L4

Согласно обновленному закону «О гражданстве» дети, рожденные от однополых или гетеросексуальных пар путем экстракорпорального оплодотворения, суррогатного материнства или других репродуктивных технологий, будут признаваться гражданами США, если хотя бы один из родителей является американцем.

В Госдепе также отметили, что обновленное иммиграционное законодательство учитывает «реалии современных семей». Нововведение позволит большему количеству американцев передать свое гражданство детям, родившимся за границей.

New: In a victory for same-sex couples, @StateDept will recognize birthright citizenship for babies born abroad to married parents, as long as one parent is a US citizen.



The dept previously required the baby to be blood related to the American parent. pic.twitter.com/GGDq6EObDh