Глава «Тодес» Алла Духова вспомнила о претензиях Пугачевой из-за Орбакайте

Москва, 19 мая. Хореограф и бессменный руководитель международного балета «Тодес» Алла Духова в эфире программы «Секрет на миллион» вспомнила о неприятном разговоре с певицей Аллой Пугачевой.

Дочь примадонны отечественной эстрады Кристина Орбакайте когда-то занималась в балете «Тодес». Пугачева внимательно следила за успехами будущей звезды эстрады, в том числе на танцевальном поприще.

И хоть Пугачева и Духова находятся в прекрасных отношениях, исполнительница не всегда была довольна деятельностью хореографа. Однажды она пришла к худруку балета, чтобы выразить свое недовольство ее работой с Орбакайте.

«Однажды она пришла и сказала: «Что это вы мою доченьку задвигаете?»» — вспомнила Духова в разговоре с ведущей шоу Лерой Кудрявцевой.

Несмотря на это, Алла Духова отлично общается не только с Аллой Пугачевой, но и Кристиной Орбакайте. Последняя в скором времени отметит свое 50-летие. В преддверии праздника певица опубликовала фотографию на своей странице в Instagram, где похвасталась идеально стройной фигурой.