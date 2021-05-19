Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области

Пламя охватило поселок Дальний на территории Иркутской области. Местные экстренные службы не в силах его потушить — сгорели линии электропередач.

Отсутствие электричества не позволяет тушить огонь насосами пожарных машин. Пламя продолжает распространяться по населенному пункту. Жители потеряли надежду на спасение собственных домов, поэтому выносят документы и ценные вещи.

Помощь из ближайших городов не поступает из-за отсутствия необходимого дорожного сообщения. Источники заявляют, что в поселок направился вертолет со спасателями. Однако местные власти не подтвердили данную информацию.