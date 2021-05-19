Китайским финучреждениям запретили проводить транзакции с криптовалютой

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19 мая 14:02
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новостей
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
13:46
Происшествия
Отца директора ФБК* Жданова отправили в СИЗО
13:44
Экономика
Президент РФ призвал компании связать инвестпрограммы с возможностями регионов
13:43
Происшествия
Готовившего взрыв в техникуме Улан-Удэ вычислили после подрыва им нежилого дома
13:42
Политика
Путин заявил, что послание Федеральному собранию должны выполнять ритмично
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Китайским финучреждениям запретили проводить транзакции с криптовалютой

Экономика
Китайским финучреждениям запретили проводить транзакции с криптовалютой
ФБА «Экономика сегодня»

Пекин, 19 мая. Регуляторы КНР объявили о запрете любых транзакций с криптовалютами. Физлица могут быть держателями активов, однако финучреждениям не разрешается проводить операции.

В последнее время стоимость криптовалюты стремительно увеличилась и резко снизилась, а спекулятивная торговля цифровыми монетами восстановилась, что серьезно подорвало безопасность собственности граждан и нормальный экономический и финансовый порядок, передает «Прайм».

Соответствующая информация содержится в заявлении, выпущенном Национальной ассоциацией интернет-финансов Китая, Китайской банковской ассоциацией и Платежно-клиринговой ассоциацией КНР. Отраслевые регуляторы напоминают о рисках и утверждают, что криптовалюта не подкреплена реальной стоимостью, а транзакции с цифровыми активами не защищены китайским законодательством.

Аналитики ранее сообщили, что биткоин ожидает неминуемый крах вследствие значительного повышения стоимости цифровой монеты. Рынок криптовалюты демонстрирует признаки «пузыря», который может «лопнуть» очень скоро.

банки криптовалюта транзакции
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Все новости / Экономика / Китайским финучреждениям запретили проводить транзакции с криптовалютой
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