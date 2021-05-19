Китайским финучреждениям запретили проводить транзакции с криптовалютой

Пекин, 19 мая. Регуляторы КНР объявили о запрете любых транзакций с криптовалютами. Физлица могут быть держателями активов, однако финучреждениям не разрешается проводить операции.

В последнее время стоимость криптовалюты стремительно увеличилась и резко снизилась, а спекулятивная торговля цифровыми монетами восстановилась, что серьезно подорвало безопасность собственности граждан и нормальный экономический и финансовый порядок, передает «Прайм».

Соответствующая информация содержится в заявлении, выпущенном Национальной ассоциацией интернет-финансов Китая, Китайской банковской ассоциацией и Платежно-клиринговой ассоциацией КНР. Отраслевые регуляторы напоминают о рисках и утверждают, что криптовалюта не подкреплена реальной стоимостью, а транзакции с цифровыми активами не защищены китайским законодательством.

Аналитики ранее сообщили, что биткоин ожидает неминуемый крах вследствие значительного повышения стоимости цифровой монеты. Рынок криптовалюты демонстрирует признаки «пузыря», который может «лопнуть» очень скоро.