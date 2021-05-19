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19 мая 18:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
18:34
Политтехнолог Рогимов связал пропажу Тихановской с подготовкой к аборту
18:32
Общество
МЧС предупредило петербуржцев о грозе и ливнях 20 мая
18:27
Происшествия
Случайно застрелившего лесничего охотника осудили в Мордовии
18:27
Шоу-бизнес
Актриса Светлана Антонова стала мамой в четвертый раз
18:25
Общество
Украинка подала в суд на НВО за использование ее имени в сериале «Чернобыль»
18:24
Общество
Психолог Зберовский предложил бороться со стрессом с помощью смешных картинок
18:22
Общество
Опубликованы первые кадры со съемок специального эпизода «Друзей»
18:22
Экономика
Правительство РФ пересмотрит расценки на стоимость материалов в стройотрасли
18:19
Происшествия
Медики не обнаружили травм у якобы изнасилованной в Сочи девочки
18:17
Общество
Названы шесть блюд, которые можно приготовить из бесплатных ингредиентов
18:17
Общество
Знаменитый летчик-испытатель привел свою версию катастрофы Як-130 в Барановичах
18:15
Экономика
Производитель Opel представил эклектическое купе Manta
18:10
Шоу-бизнес
Звезда «Дома-2» Бородина объяснила, почему никогда не будет бороться за мужчину
18:10
Общество
Первый в мире Музей бюрократии планируют открыть в Петербурге через год
18:09
Общество
Мексиканский колдун предсказал исчезновение США к 2025 году
18:09
Происшествия
Александр Бастрыкин провел очередной прием граждан в режиме видеоконференции
18:09
Экономика
Налоговые поступления от металлургов проанализировали в Минпромторге
18:03
Общество
Шторм добрался до Кингисеппа и накрыл город градом размером со сливу
18:01
Общество
Врач Ковалев перечислил инфекции, которыми заражаются после COVID-19
18:00
Происшествия
Арктический центр начал поиски пропавшего при крушении вертолета под Архангельском
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Юрист оценил закон о запрете на избрание в Госдуму членов экстремистских организаций

Общество
Юрист оценил закон о запрете на избрание в Госдуму членов экстремистских организаций
Федеральное агентство новостей  / 

Российское государство не должно позволить агентам Запада проникнуть в парламент и «раскачать» ситуацию в стране. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Государственная дума 18 мая приняла в первом чтении поправки, вводящие временный запрет на избрание в парламент тех граждан, которые так или иначе были связаны с организациями, которые судом признаны террористическими или экстремистскими. Под ограничение попадают как руководители таких структур, так и рядовые ее члены, а также те, кто предоставлял им деньги, имущественную, организационно-методическую, консультативную и иную помощь. По мнению соавтора законопроекта, председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, данные меры крайне необходимы, иначе избиратели могут ввести в парламент людей, которые будут использовать думскую трибуну для продвижения радикальных идей, «пропаганды и оправдания своих идей, а также вербовки новых сторонников».

Тем не менее закон вызвал бурную дискуссию среди депутатов Госдумы. Свое отрицательное мнение о нем высказал и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Противники инициативы считают ее противоречащей Основному закону (статья 54), поскольку она вводит ответственность за преступления, которые на момент их совершения таковыми не являлись. В свою очередь авторы и сторонники законопроекта ссылаются на постановление Конституционного суда №20-П от 10 октября 2013 года, которое, по их словам, позволяет вводить ограничение на право быть избранным широкому кругу лиц. В итоге законопроект был принят 293 голосами парламентариев против 45.

Юрист оценил закон о запрете на избрание в ГД членам экстремистских организаций
duma.gov.ru  / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«Для того чтобы определить, есть в этом законопроекте несоответствие Основному закону или нет, в России есть особый орган, который называется Конституционным судом, — заметил Соловьев. — После соответствующего обращения он разберет положения проекта закона и вынесет рекомендации, обязательные к исполнению. Вся иная дискуссия является оценочной и выражает мнение лишь авторов самих этих высказываний».

Что же касается сути самого законопроекта, добавил юрист, то здесь перед россиянами встает дилемма: либо они принимают некую абстрактную декларацию о том, что необходимо предоставлять парламентскую трибуну любому человеку, который «с помощью каких-то технологий» пролез в Думу, вне зависимости от того, насколько радикальными и экстремистскими являются его идеи; либо соглашаются на ограничение пассивного избирательного права некоторых сомнительных личностей, с помощью которых Запад пытается влиять на российскую политику изнутри.

«Попав в наш парламент, они будут раскачивать наше общество и разрушать государство, — убежден эксперт. — Поэтому выстраивание надежных правовых заслонов в отношении них должно быть поддержано не только патриотами России, но и вообще любыми здравомыслящими людьми. Уверен, все они согласятся, что намного важнее мифического благополучия и чистоты законодательства — будущее нашей страны и нашего подрастающего поколения».

россия госдума соловьев клишас юрист
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Все новости / Общество / Юрист оценил закон о запрете на избрание в Госдуму членов экстремистских организаций
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