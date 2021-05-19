Юрист оценил закон о запрете на избрание в Госдуму членов экстремистских организаций

Российское государство не должно позволить агентам Запада проникнуть в парламент и «раскачать» ситуацию в стране. Об этом в интервью ФАН заявил заслуженный юрист РФ и член научно-консультативного совета СК России Иван Соловьев.

Государственная дума 18 мая приняла в первом чтении поправки, вводящие временный запрет на избрание в парламент тех граждан, которые так или иначе были связаны с организациями, которые судом признаны террористическими или экстремистскими. Под ограничение попадают как руководители таких структур, так и рядовые ее члены, а также те, кто предоставлял им деньги, имущественную, организационно-методическую, консультативную и иную помощь. По мнению соавтора законопроекта, председателя комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василия Пискарева, данные меры крайне необходимы, иначе избиратели могут ввести в парламент людей, которые будут использовать думскую трибуну для продвижения радикальных идей, «пропаганды и оправдания своих идей, а также вербовки новых сторонников».

Тем не менее закон вызвал бурную дискуссию среди депутатов Госдумы. Свое отрицательное мнение о нем высказал и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Противники инициативы считают ее противоречащей Основному закону (статья 54), поскольку она вводит ответственность за преступления, которые на момент их совершения таковыми не являлись. В свою очередь авторы и сторонники законопроекта ссылаются на постановление Конституционного суда №20-П от 10 октября 2013 года, которое, по их словам, позволяет вводить ограничение на право быть избранным широкому кругу лиц. В итоге законопроект был принят 293 голосами парламентариев против 45.

duma.gov.ru / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

«Для того чтобы определить, есть в этом законопроекте несоответствие Основному закону или нет, в России есть особый орган, который называется Конституционным судом, — заметил Соловьев. — После соответствующего обращения он разберет положения проекта закона и вынесет рекомендации, обязательные к исполнению. Вся иная дискуссия является оценочной и выражает мнение лишь авторов самих этих высказываний».

Что же касается сути самого законопроекта, добавил юрист, то здесь перед россиянами встает дилемма: либо они принимают некую абстрактную декларацию о том, что необходимо предоставлять парламентскую трибуну любому человеку, который «с помощью каких-то технологий» пролез в Думу, вне зависимости от того, насколько радикальными и экстремистскими являются его идеи; либо соглашаются на ограничение пассивного избирательного права некоторых сомнительных личностей, с помощью которых Запад пытается влиять на российскую политику изнутри.