Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня

В огненном плену оказался поселок Дальний в Нижнеилимском районе Иркутской области. Там сгорели дотла 17 домов, из который четыре — жилые. Существует угроза дальнейшего распространения пламени из-за сильных порывов ветра. На место ЧП выехала аэромобильная группировка МЧС России. Для тушения привлечены силы добровольной пожарной команды с водовозкой и тяжелой техникой, а также местные жители. Погибших и пострадавших при пожаре нет. Всего в населенном пункте 48 домов, из них 35 жилых с населением 68 человек. Все они временно размещены в здании администрации.

Госдума на пленарном заседании приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Парламентарии проголосовали единогласно. Замглавы российского МИД Сергей Рябков, выступая перед депутатами, отметил, что американская сторона так и не дала Москве внятного ответа по ситуации с Договором. В связи с инертностью Вашингтона оснований для пересмотра позиции России нет. Соединенные Штаты в прошлом году демонстративно вышли из многостороннего международного соглашения, которое было заключено без малого тридцать лет назад. Таким образом был нарушен баланс интересов государств. Договор разрешает разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга.

Москва предложила помощь в решении конфликта Баку и Еревана

Федеральное агентство новостей / Александр Чикин

Москва в рамках ОДКБ предложила оказать содействие Баку и Еревану по урегулированию ситуации на границе. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Таджикистана.

«Мы, в свою очередь, подробно информировали наших друзей о тех усилиях, которые предпринимает Российская Федерация для урегулирования инцидента, возникшего в силу отсутствия международно-правового оформления государственной границы. По предварительной договоренности со сторонами Российская Федерация предложила оказать содействие в начале и проведении делимитации и демаркации границы, выступив с инициативой о создании с этой целью совместной комиссии армяно-азербайджанской, в которой Россия могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника», — сказал Cергей Лавров.

Глава нашего МИД также отметил, что Россия проинформировала другие страны Организации договора о коллективной безопасности о тех усилиях, которые предпринимаются Москвой для урегулирования инцидента на армяно-азербайджанской границе.