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19 мая 15:32
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:29
Экономика
Эксперт Рудницкая разъяснила цель заявления США об отмене санкций по «СП-2»
15:29
Общество
Для спокойного отдыха: топ лучших средств от укусов комаров в квартире и на природе
15:23
Происшествия
Вор-рецидивист попался на краже наличных из банкомата в Петербурге
15:22
Технологии
Российский космонавт объяснил, зачем военные ВС США заговорили об НЛО
15:22
Общество
Режиссер «Гоголя» Егор Баранов займется экранизаций «Метро 2033»
15:21
Происшествия
Бывшего главу петербургского Фонда капремонта задержали за крупную взятку
15:17
Общество
Нарышкин заявил, что регистрацию «Спутника V» в ЕС затягивают по указу из Брюсселя
15:15
Общество
Актер из фильма «Турист» заявил, что ожидает положительной реакции зрителей
15:13
ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
15:13
Общество
ВОЗ оценила угрозу возникновения новых мутаций коронавируса
15:11
Политика
«Зачем?»: креативный продюсер «Туриста» не поддержал совместную работу РФ и Голливуда
15:11
Общество
Умерла исполнительница роли Мальвины в «Приключениях Буратино»
15:10
Происшествия
В Надымском районе утонул пятимесячный ребенок
15:09
Происшествия
Росгвардейцы задержали двух пьяных граждан за избиение работника отеля в Петербурге
15:09
Политика
Американские сенаторы раскритиковали Байдена за отмену санкций против «СП-2»
15:09
Происшествия
Стало известно о состоянии отравившихся газом детей в Новокузнецке
15:08
Экономика
Минсельхоз не ожидает роста цен или дефицита мороженого
15:08
Политика
Путин положительно оценил реализацию поручений Федеральному собранию
15:06
Общество
Певица Dea Nova рассказала, почему решила снимать новый клип именно в Крыму
15:05
Общество
Эфир: Кто пополнит список недружественных к России стран
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Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня

ФАН-ТВ
Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

 

Огонь охватил 17 домов в поселке под Иркутском

В огненном плену оказался поселок Дальний в Нижнеилимском районе Иркутской области. Там сгорели дотла 17 домов, из который четыре — жилые. Существует угроза дальнейшего распространения пламени из-за сильных порывов ветра. На место ЧП выехала аэромобильная группировка МЧС России. Для тушения привлечены силы добровольной пожарной команды с водовозкой и тяжелой техникой, а также местные жители. Погибших и пострадавших при пожаре нет. Всего в населенном пункте 48 домов, из них 35 жилых с населением 68 человек. Все они временно размещены в здании администрации.

Госдума денонсировала Договор по открытому небу

Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
duma.gov.ru  / Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации

Госдума на пленарном заседании приняла внесенный президентом России Владимиром Путиным законопроект о денонсации Договора по открытому небу. Парламентарии проголосовали единогласно. Замглавы российского МИД Сергей Рябков, выступая перед депутатами, отметил, что американская сторона так и не дала Москве внятного ответа по ситуации с Договором. В связи с инертностью Вашингтона оснований для пересмотра позиции России нет. Соединенные Штаты в прошлом году демонстративно вышли из многостороннего международного соглашения, которое было заключено без малого тридцать лет назад. Таким образом был нарушен баланс интересов государств. Договор разрешает разведывательные полеты стран-участниц над территорией друг друга.

Москва предложила помощь в решении конфликта Баку и Еревана

Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
Федеральное агентство новостей  / Александр Чикин

Москва в рамках ОДКБ предложила оказать содействие Баку и Еревану по урегулированию ситуации на границе. Об этом министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Таджикистана.
«Мы, в свою очередь, подробно информировали наших друзей о тех усилиях, которые предпринимает Российская Федерация для урегулирования инцидента, возникшего в силу отсутствия международно-правового оформления государственной границы. По предварительной договоренности со сторонами Российская Федерация предложила оказать содействие в начале и проведении делимитации и демаркации границы, выступив с инициативой о создании с этой целью совместной комиссии армяно-азербайджанской, в которой Россия могла бы принять участие в качестве консультанта, если хотите, посредника», — сказал Cергей Лавров.
Глава нашего МИД также отметил, что Россия проинформировала другие страны Организации договора о коллективной безопасности о тех усилиях, которые предпринимаются Москвой для урегулирования инцидента на армяно-азербайджанской границе.

Учеников казанской гимназии №175 поощрят

Госдума денонсировала Договор по открытому небу. События дня
Федеральное агентство новостей  / 

Власти Татарстана намерены поощрить учеников 175-й казанской гимназии, активно помогавших в спасательной операции при атаке стрелка. Об этом рассказали в пресс-службе президента республики. В министерстве образования и науки Татарстана ранее сообщили о скором награждении за проявленный героизм сотрудников пострадавшей от «казанского стрелка» школы. В список будут включены в том числе имена двух погибших учителей. Владимир Путин поручил внести предложение о награждении государственными наградами педагогов и других сотрудников гимназии в Казани, где произошла стрельба.

 

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