Приход Байдена не изменил политику США в Сирии — посол САР в Москве

Москва, 19 мая. Сирийская Арабская Республика (САР) не видит каких-либо изменений в американской политике в отношении региона с момента вступления Джо Байдена в должность президента США. Об этом заявил сирийский посол в России Риад Хаддад.

Высокопоставленная делегация из Соединенных Штатов посетила северо-восток Сирии 17 мая. В нее вошли директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ираку и Сирии Зехра Белл, исполняющая обязанности специального представителя по Сирии Эйми Катрона, исполняющий обязанности помощника госсекретаря Джоуи Худ и заместитель посланника по Сирии Дэвид Браунстин.

Senior #USA officials meet #PKK/#YPG officials in #Syria!



Top State, White House officials met 'senior officials of the Syrian Democratic Forces,' says State Department.



