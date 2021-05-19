Приход Байдена не изменил политику США в Сирии — посол САР в Москве

Москва, 19 мая. Сирийская Арабская Республика (САР) не видит каких-либо изменений в американской политике в отношении региона с момента вступления Джо Байдена в должность президента США. Об этом заявил сирийский посол в России Риад Хаддад.
Высокопоставленная делегация из Соединенных Штатов посетила северо-восток Сирии 17 мая. В нее вошли директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ираку и Сирии Зехра Белл, исполняющая обязанности специального представителя по Сирии Эйми Катрона, исполняющий обязанности помощника госсекретаря Джоуи Худ и заместитель посланника по Сирии Дэвид Браунстин.
Senior #USA officials meet #PKK/#YPG officials in #Syria!— ourrights (@pretentiousdr) May 18, 2021
Top State, White House officials met 'senior officials of the Syrian Democratic Forces,' says State Department.
By Michael Hernandez#Israel #GreaterIsraelProject #Kurds #terrorism #cowardicehttps://t.co/mRZFmsd0eb
Чиновники встретились с представителями курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), контролирующих этот регион, и местными племенными вождями.
Позже Госдеп США заявил, что по итогам встречи американская делегация выразила приверженность курсу на «продолжение войны против «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ) в тесном взаимодействии с курдами.
«В своей речи исполняющий обязанности помощника госсекретаря подчеркнул приверженность США поддержке всех усилий, направленных на политическое урегулирование сирийского конфликта», — отмечается в заявлении.
Эта информация получила подтверждение со стороны главы СДС Мазлума Абди.
«Силы международной коалиции остаются в регионе для достижения полной победы над ИГИЛ, поддержания стабильности и обеспечения самоуправления», — сообщил он в Twitter.
اجتماع بَنَّاء مع وفد رفيع من الخارجية الأمريكية برئاسة مساعد الوزير السيد جوي هود ومن البيت الأبيض السيدة زهرة بيل مديرة مجلس الأمن القومي لسوريا والعراق.— Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) May 18, 2021
تم التأكيد على بقاء قوات التحالف الدولي في المنطقة لتحقيق النصر الكامل على داعش و دعم الاستقرار وتمكين الإدارة الذاتية.
Соединенные Штаты сохраняют свое присутствие на территории САР с 2014 года, несмотря на отсутствие приглашения со стороны официального сирийского правительства. При этом они прикрываются борьбой с террористами ИГ, хотя Российская Федерация констатировала полный разгром ИГ еще в 2020 году.
США являются главной опорой для СДС, под контролем которых находятся нефтяные месторождения на северо-востоке арабской республики. Незаконная добыча нефти ведется под контролем американских военных, что неоднократно привлекало к себе внимание международной общественности.
Biden Forces and their Kurdish SDF Terrorists Steal More Oil and Wheat:https://t.co/PspINMPPQd#Syria #News #Hasakah #Oil #Wheat #Biden #USA #Trump #Obama #Terrorism #Kurds #SDF #RegimeChange #CaesarAct #EU #Economy #Blockade #Sanctions— Arabi Souriعربي سوري (@3arabiSouri) May 17, 2021
Средства, вырученные с нелегальной продажи нефти, уходят на финансирование оппозиционных Дамаску сил и являются неофициальной статьей доходов для американских спецслужб. Энергоноситель вывозится на территорию соседнего Ирака при помощи нефтевозов и трубопровода на дне реки Тигр.
1 Организация запрещена на территории РФ.