Приход Байдена не изменил политику США в Сирии — посол САР в Москве

Москва, 19 мая. Сирийская Арабская Республика (САР) не видит каких-либо изменений в американской политике в отношении региона с момента вступления Джо Байдена в должность президента США. Об этом заявил сирийский посол в России Риад Хаддад.

Высокопоставленная делегация из Соединенных Штатов посетила северо-восток Сирии 17 мая. В нее вошли директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ираку и Сирии Зехра Белл, исполняющая обязанности специального представителя по Сирии Эйми Катрона, исполняющий обязанности помощника госсекретаря Джоуи Худ и заместитель посланника по Сирии Дэвид Браунстин.

Чиновники встретились с представителями курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), контролирующих этот регион, и местными племенными вождями.

Позже Госдеп США заявил, что по итогам встречи американская делегация выразила приверженность курсу на «продолжение войны против «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ) в тесном взаимодействии с курдами.

«В своей речи исполняющий обязанности помощника госсекретаря подчеркнул приверженность США поддержке всех усилий, направленных на политическое урегулирование сирийского конфликта», — отмечается в заявлении.

Эта информация получила подтверждение со стороны главы СДС Мазлума Абди.

«Силы международной коалиции остаются в регионе для достижения полной победы над ИГИЛ, поддержания стабильности и обеспечения самоуправления», — сообщил он в Twitter.

اجتماع بَنَّاء مع وفد رفيع من الخارجية الأمريكية برئاسة مساعد الوزير السيد جوي هود ومن البيت الأبيض السيدة زهرة بيل مديرة مجلس الأمن القومي لسوريا والعراق.

تم التأكيد على بقاء قوات التحالف الدولي في المنطقة لتحقيق النصر الكامل على داعش و دعم الاستقرار وتمكين الإدارة الذاتية. — Mazloum Abdî مظلوم عبدي (@MazloumAbdi) May 18, 2021

Соединенные Штаты сохраняют свое присутствие на территории САР с 2014 года, несмотря на отсутствие приглашения со стороны официального сирийского правительства. При этом они прикрываются борьбой с террористами ИГ, хотя Российская Федерация констатировала полный разгром ИГ еще в 2020 году.

США являются главной опорой для СДС, под контролем которых находятся нефтяные месторождения на северо-востоке арабской республики. Незаконная добыча нефти ведется под контролем американских военных, что неоднократно привлекало к себе внимание международной общественности.

Средства, вырученные с нелегальной продажи нефти, уходят на финансирование оппозиционных Дамаску сил и являются неофициальной статьей доходов для американских спецслужб. Энергоноситель вывозится на территорию соседнего Ирака при помощи нефтевозов и трубопровода на дне реки Тигр.

1 Организация запрещена на территории РФ.