Приход Байдена не изменил политику США в Сирии — посол САР в Москве

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19 мая 14:02
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14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
13:46
Происшествия
Отца директора ФБК* Жданова отправили в СИЗО
13:44
Экономика
Президент РФ призвал компании связать инвестпрограммы с возможностями регионов
13:43
Происшествия
Готовившего взрыв в техникуме Улан-Удэ вычислили после подрыва им нежилого дома
13:42
Политика
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Приход Байдена не изменил политику США в Сирии — посол САР в Москве

Новости Сирии
Приход Байдена не изменил политику США в Сирии — посол САР в Москве
Федеральное агентство новостей  / 

Москва, 19 мая. Сирийская Арабская Республика (САР) не видит каких-либо изменений в американской политике в отношении региона с момента вступления Джо Байдена в должность президента США. Об этом заявил сирийский посол в России Риад Хаддад.

Высокопоставленная делегация из Соединенных Штатов посетила северо-восток Сирии 17 мая. В нее вошли директор Совета национальной безопасности Белого дома по Ираку и Сирии Зехра Белл, исполняющая обязанности специального представителя по Сирии Эйми Катрона, исполняющий обязанности помощника госсекретаря Джоуи Худ и заместитель посланника по Сирии Дэвид Браунстин.

Чиновники встретились с представителями курдских «Сирийских демократических сил» (СДС), контролирующих этот регион, и местными племенными вождями.

Позже Госдеп США заявил, что по итогам встречи американская делегация выразила приверженность курсу на «продолжение войны против «Исламского государства»1 (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ) в тесном взаимодействии с курдами.

«В своей речи исполняющий обязанности помощника госсекретаря подчеркнул приверженность США поддержке всех усилий, направленных на политическое урегулирование сирийского конфликта», — отмечается в заявлении.

Эта информация получила подтверждение со стороны главы СДС Мазлума Абди.

«Силы международной коалиции остаются в регионе для достижения полной победы над ИГИЛ, поддержания стабильности и обеспечения самоуправления», — сообщил он в Twitter.

Соединенные Штаты сохраняют свое присутствие на территории САР с 2014 года, несмотря на отсутствие приглашения со стороны официального сирийского правительства. При этом они прикрываются борьбой с террористами ИГ, хотя Российская Федерация констатировала полный разгром ИГ еще в 2020 году.

США являются главной опорой для СДС, под контролем которых находятся нефтяные месторождения на северо-востоке арабской республики. Незаконная добыча нефти ведется под контролем американских военных, что неоднократно привлекало к себе внимание международной общественности.

Средства, вырученные с нелегальной продажи нефти, уходят на финансирование оппозиционных Дамаску сил и являются неофициальной статьей доходов для американских спецслужб. Энергоноситель вывозится на территорию соседнего Ирака при помощи нефтевозов и трубопровода на дне реки Тигр.

1 Организация запрещена на территории РФ.

сша сирия курды
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