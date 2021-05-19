Акушер-гинеколог из Мордовии ответит за смерть новорожденного

Саранск, 19 мая. Сотрудница Зубово-Полянской районной больницы предстанет перед судом за смерть новорожденного. Трагедия произошла весной прошлого года.

31 марта акушер-гинеколог принимала роды у 25-летней местной жительницы. На свет появилась доношенная девочка асфиксией тяжелой степени. Несмотря на старания врачей, жизнь ребенка спасти не удалось.

«В рамках расследования уголовного дела было установлено, что при родоразрешении выявлены дефекты оказания медицинской помощи – непроведение экстренного оперативного родоразрешения путем кесарева сечения, состоящие в причинно-следственной связи с наступлением смерти новорожденной», — сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Мордовии.

Как сообщили ФАН в ведомстве, санкция статьи прндусматривает лишение свободы до трех лет.

Ранее ФАН писал о гибели 8-летнего мальчика в Мордовии. Ребенок утонул в реке.