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19 мая 14:01
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новостей
14:00
Политика
Путин рассмотрит предложение Турчака о переносе переписи россиян на октябрь
14:00
Общество
День пионерии: какое счастье, что в нашей жизни это было. Колонка Елены Драпеко
13:58
Общество
Часы из главной новогодней ели Петербурга подарили воспитанникам соцучреждений
13:58
Происшествия
Губернатор Иркутской области назвал возможную причину пожара в поселке Дальний
13:57
Общество
Агрессивная медведица с медвежонком бродят возле деревни в Новосибирской области
13:55
Общество
В Приморье состоялась церемония награждения медиков за вклад в борьбу с пандемией
13:52
Происшествия
Супругу экс-главы Калмыкии могут допросить по делу о покушении на ее первого мужа
13:51
Армия
Sohu: Путину понадобилось всего пять слов для описания идеального союзника России
13:51
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по самостоятельному удалению клещей
13:51
Общество
Породистые «дворняги»: почему подпольные заводчики-живодеры остаются безнаказанными
13:50
Происшествия
«Бессмертный полк» передал в СК данные хакеров, разместивших на сайте портреты нацистов
13:50
Экономика
Перечень инвестпроектов предложили расширить в Саратовской области
13:49
Экономика
Требование о возврате выручки для экспортеров несырьевых товаров отменят в РФ
13:47
Происшествия
Новосибирские следователи проверят инцидент с извиняющимся на коленях мальчиком
13:47
ФАН-ТВ
Пожар оставил без электричества жителей поселка в Иркутской области
13:46
Экономика
Россия создала современную альтернативу системе SWIFT, подав пример Европе и Китаю
13:46
Происшествия
Отца директора ФБК* Жданова отправили в СИЗО
13:44
Экономика
Президент РФ призвал компании связать инвестпрограммы с возможностями регионов
13:43
Происшествия
Готовившего взрыв в техникуме Улан-Удэ вычислили после подрыва им нежилого дома
13:42
Политика
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Российский День эколога как вклад в общемировую экологическую политику

Общество
Российский День эколога как вклад в общемировую экологическую политику
pixabay.com  / 

Праздничная дата — День российского эколога — учреждена указом президента Российской Федерации в 2007 году. Ежегодно этот профессиональный праздник отмечают 5 июня. Он совпадает с еще одним торжеством — Всемирным днем охраны окружающей среды. ФАН делится с читателями историей возникновения этой российской «версии» международного праздника, учрежденной в честь экологов, а также рассказывает о том, что важного и полезного предпринимают в сфере природоохранной деятельности в нашей стране.

Экология — важная часть международной политики XXI века

Экологической теме посвящен не один праздничный день в календаре. Например, 15 апреля отмечается День экологических знаний, 15 мая — Международный день климата, есть также праздники, посвященные сохранению лесов, поддержанию чистоты Мирового океана и так далее. Все это говорит о том, что человечество в начале XXI века осознало всю важность и глобальность экологических проблем.

Вместе с тем нельзя сказать, что эта тема новая. Впервые термин «экология» был внедрен в научный обиход биологом Эрнстом Геккелем еще в 1866 году. Экология — достаточно молодая наука, изучающая все факторы, влияющие на живой организм. В сфере интересов экологов не одна сотня самых разных вопросов: от изучения последствий работы промышленных предприятий для атмосферы и окружающей среды до соблюдения всеми и каждым общепринятых норм чистоты. Официально утвердив торжественную дату Дня российского эколога — 5 июня, — наша страна присоединилась таким образом к общемировой экологической политике. Ведь невозможно поддерживать чистоту воздуха или водного ресурса в отдельно взятой стране: экология каждого государства является частью одной большой экосистемы планеты Земля.

Вопросы экологии в современной России

Родоначальником экологического движения в России считается Владимир Вернадский — великий научный деятель, создавший учение о биосфере, среде существования всех живых организмов и объяснивший с научной точки зрения взаимосвязь всех экосистем на планете. Он же озвучил научную гипотезу о том, что если один из элементов биосферы нарушится, то разрушится и вся биосферная оболочка.

История экологии в России

ВРЕЗКА: Отношение к теме экологии в России до недавнего времени было весьма неоднозначным. Законодательство, регулирующее природоохранную область, часто менялось. Деятельность министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов все время подвергалась новым реформам.

  • В 1988 году был создан Госкомитет охраны природы СССР. До этого года государственных органов, занимающихся вопросами охраны природных ресурсов, в Советском Союзе не существовало.
  • В 1991 году комитет видоизменен на Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ. Данное ведомство объединило Гидромет, а также комитеты лесного хозяйства и геологии.
  • В 1992 году функции мониторинга и использования природных ресурсов были разделены. Появляются министерство охраны окружающей среды, экологический контроль, экологическая экспертиза, а также вводится должность эколога, осуществляющего надзор за особо охраняемыми территориями и заповедниками.
  • В 1994 году министерство становится комитетом по охране окружающей среды и утрачивает право на участие в осуществлении государственной политики, оно лишь координирует взаимодействие между ведомствами.
  • В 1996 году комитету вернули статус министерства и учреждение вновь стало обладать государственными правами в области контроля за природными ресурсами.
  • В 2008 году издан указ президента о возвращении министерства природных ресурсов и экологии. Также в этом году прошло первое официальное празднование Дня эколога.
  • 2017 год в России был объявлен годом экологии.
  • В 2018 году принята программа многолетнего российского национального проекта «Экология».

Самый простой шаг для тех, кто заботится об экологической ситуации, — соблюдение общепринятых норм чистоты
pixabay.com  / 

Федеральный проект «Экология»

С 2019 года на территории России реализуется государственная национальная программа, призванная осуществить глобальный прорыв в области охраны окружающей среды. Этапы программы рассчитаны на пять лет — период с 2019 по 2024 год. В проект вошли десять направлений, которые нуждаются в пересмотре и коренных изменениях. Вот лишь три направления программы:

Чистая страна. Деятельность внутри этого направления предусматривает ликвидацию 191 незаконной свалки на территории России плюс реорганизацию 43 опасных для жизни россиян «экологически вредных объектов». Это улучшит качество жизни почти 20 млн жителей нашей страны.

Чистый воздух. Основная цель этого направления — снижение выбросов в атмосферу на 20% в 12 городах России: Красноярске, Липецке, Медногорске, Норильске, Нижнем Тагиле, Череповце, Чите, Братске, Магнитогорске, Новокузнецке, Омске и Челябинске. Правительство планирует потратить на очищение воздуха около 500 млрд рублей. Уже сегодня создается система мониторинга и контроля за качеством воздуха в различных регионах страны.

Чистая вода. Качество питьевой воды в России зависит от систем водоснабжения, в новом проекте заложено более 250 млрд рублей для создания очистных сооружений с использованием самых инновационных технологий. На 20% увеличится доля новых перспективных водоканалов.

Изменения коснутся таких известных российских природных объектов, как река Волга, озеро Байкал, лесные массивы. Так, для восстановления зеленого массива запланировано воспроизводство лесов в соотношении 100% к объему вырубки. К 2024 году на карте России появятся 24 новые заповедные зоны, охраняемые государством. Из акватории Волги будет поднято со дна порядка 95 затонувших судов. И конечно же, важные перемены не смогут не коснуться уникального природного заповедника России — озера Байкал: сброс сточных вод в этот водоем планируют сократить на 50%.

Как отмечают праздник День эколога

Профессиональные экологи используют этот день как еще одну возможность заявить общественности о важности оздоровительной экологической политики. Для этого проводятся тематические конференции, круглые столы и торжественные мероприятия. Фонд имени Вернадского реализует общественно значимые проекты в сфере экологии и награждает победителей конкурсов, а также видных экологических деятелей и активистов.

Многие крупные компании считают своим долгом финансировать природоохранную деятельность, и в этот день PR-подразделения проводят специальные акции, посвященные экологической культуре. В каждом субъекте Российской Федерации существуют свои министерства экологии, которые также способствуют популяризации этого профессионального праздника. И конечно же, силами обычных граждан в этот день проводятся субботники, шествия и тематические флешмобы.

экология день эколога
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