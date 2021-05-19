Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН

Санкт-Петербург, 19 мая. Заключение нового соглашения на принципах Договора по открытому небу (ДОН) между РФ и США невозможно из-за политики Вашингтона, считает военный эксперт Сергей Липовой.

Государственная дума проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу, из которого ранее в одностороннем порядке вышли США. В течение длительного времени это соглашение оставалось действенным инструментом мониторинга военной обстановки в мире. Тем не менее Вашингтон не будет заключать с Москвой новый договор на основе ДОН, отметил председатель президиума организации «Офицеры России», Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой в комментарии для Федерального агентства новостей.

Американское руководство не заинтересовано в разработке обновленного договора, позволяющего российским пилотам производить воздушную инспекцию, считает эксперт. По мнению генерал-майора, США находятся на грани паники из-за стремительного крушения мировой гегемонии Вашингтона, что не позволит американцам подписать новый ДОН.

«Планы мирового господства потихоньку рушатся, что ввергает США в панику и стимулирует попытки максимально развязать себе руки, чтобы вернуть былое превосходство», — сказал Липовой.

Формирование нового совместного инструмента, обеспечивающего глобальную безопасность, возможно лишь через определенное время, уверен генерал-майор. Он подчеркнул, что Россия в любом случае готова к любому сценарию развития событий.

Ранее Сергей Липовой рассказал о возможной реакции со стороны Соединенных Штатов на денонсацию Россией Договора по открытому небу.