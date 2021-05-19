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новостей
12:33
Политика
Медведев призвал Запад сесть за стол переговоров
12:32
Общество
Генетик рассказал, как COVID-19 влияет на состояние микрофлоры кишечника
12:32
Шоу-бизнес
Похудевшая Ксения Собчак показала пресс «без тюнинга»
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
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12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
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Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН

Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 19 мая. Заключение нового соглашения на принципах Договора по открытому небу (ДОН) между РФ и США невозможно из-за политики Вашингтона, считает военный эксперт Сергей Липовой.

Государственная дума проголосовала за денонсацию Договора по открытому небу, из которого ранее в одностороннем порядке вышли США. В течение длительного времени это соглашение оставалось действенным инструментом мониторинга военной обстановки в мире. Тем не менее Вашингтон не будет заключать с Москвой новый договор на основе ДОН, отметил председатель президиума организации «Офицеры России», Герой РФ генерал-майор Сергей Липовой в комментарии для Федерального агентства новостей.

Американское руководство не заинтересовано в разработке обновленного договора, позволяющего российским пилотам производить воздушную инспекцию, считает эксперт. По мнению генерал-майора, США находятся на грани паники из-за стремительного крушения мировой гегемонии Вашингтона, что не позволит американцам подписать новый ДОН.

«Планы мирового господства потихоньку рушатся, что ввергает США в панику и стимулирует попытки максимально развязать себе руки, чтобы вернуть былое превосходство», — сказал Липовой.

Формирование нового совместного инструмента, обеспечивающего глобальную безопасность, возможно лишь через определенное время, уверен генерал-майор. Он подчеркнул, что Россия в любом случае готова к любому сценарию развития событий.

Ранее Сергей Липовой рассказал о возможной реакции со стороны Соединенных Штатов на денонсацию Россией Договора по открытому небу.

договор по открытому небу липовой денонсация дон
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