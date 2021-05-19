Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ

Москва, 19 мая. Большинство россиян считают правильным отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Директор петербургского лицея №369 Константин Тхостов объяснил, почему этого не стоит делать.

Около 70% российских граждан поддерживают идею отмены ЕГЭ. В Госдуме также ранее допустили, что систему планируется упразднить, поскольку она себя не оправдала.

По мнению Тхостова, общество еще долгое время будет находиться в состоянии дискуссии на эту тему. Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге считает, что ЕГЭ сейчас представляет собой универсальную форму оценки учащегося.

«Те, кто за традиционную форму, я не понимаю, зачем прогонять ученика через сито экзамена? Я не понимаю этого. После выпускного экзамена мы сдаем потом вступительный экзамен. Для чего? Здесь коррупционная составляющая», — заявил Тхостов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Эксперт отметил, что результаты ЕГЭ оцениваются не одним человеком, что делает такой вид экзаменации более универсальным и удобным. Тхостов также напомнил, что школа должна работать не только с детьми, но и с родителями, чтобы рассказать о произошедших в образовательной системе изменениях.

«Сейчас другое образование. Ключевым вектором развития советской школы был ядерный вектор. Здесь другой посыл, формируется цифровая экономика», — объяснил он.

Тхостов добавил, что стране нужны специалисты, формирование которых происходит еще на школьной скамье. Кроме того, эксперт считает, что вместо отмены ЕГЭ лучше заняться безопасностью образовательных учреждений.

Директор лицея также рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с проблемами спинально-мышечной атрофии. Они могут сдать экзамен во внеаудиторном формате.