Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 12:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:33
Политика
Медведев призвал Запад сесть за стол переговоров
12:32
Общество
Генетик рассказал, как COVID-19 влияет на состояние микрофлоры кишечника
12:32
Шоу-бизнес
Похудевшая Ксения Собчак показала пресс «без тюнинга»
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
Все новости
19 мая 12:34
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:33
Политика
Медведев призвал Запад сесть за стол переговоров
12:32
Общество
Генетик рассказал, как COVID-19 влияет на состояние микрофлоры кишечника
12:32
Шоу-бизнес
Похудевшая Ксения Собчак показала пресс «без тюнинга»
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
Все новости

Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ

  /   Обновлено: 19 мая 2021 12:27
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
pixabay.com

Москва, 19 мая. Большинство россиян считают правильным отмену Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Директор петербургского лицея №369 Константин Тхостов объяснил, почему этого не стоит делать.

Около 70% российских граждан поддерживают идею отмены ЕГЭ. В Госдуме также ранее допустили, что систему планируется упразднить, поскольку она себя не оправдала.

По мнению Тхостова, общество еще долгое время будет находиться в состоянии дискуссии на эту тему. Член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге считает, что ЕГЭ сейчас представляет собой универсальную форму оценки учащегося.

«Те, кто за традиционную форму, я не понимаю, зачем прогонять ученика через сито экзамена? Я не понимаю этого. После выпускного экзамена мы сдаем потом вступительный экзамен. Для чего? Здесь коррупционная составляющая», — заявил Тхостов на пресс-конференции Медиагруппы «Патриот».

Эксперт отметил, что результаты ЕГЭ оцениваются не одним человеком, что делает такой вид экзаменации более универсальным и удобным. Тхостов также напомнил, что школа должна работать не только с детьми, но и с родителями, чтобы рассказать о произошедших в образовательной системе изменениях.

«Сейчас другое образование. Ключевым вектором развития советской школы был ядерный вектор. Здесь другой посыл, формируется цифровая экономика», — объяснил он.

Тхостов добавил, что стране нужны специалисты, формирование которых происходит еще на школьной скамье. Кроме того, эксперт считает, что вместо отмены ЕГЭ лучше заняться безопасностью образовательных учреждений.

Директор лицея также рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с проблемами спинально-мышечной атрофии. Они могут сдать экзамен во внеаудиторном формате.

егэ отмена Тхостов
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 67465 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 44240 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 32289 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 28396 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 26449 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Общество / Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
Рейтинг@Mail.ru