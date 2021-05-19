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12:33
Политика
Медведев призвал Запад сесть за стол переговоров
12:32
Общество
Генетик рассказал, как COVID-19 влияет на состояние микрофлоры кишечника
12:32
Шоу-бизнес
Похудевшая Ксения Собчак показала пресс «без тюнинга»
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
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Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну

Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
flickr.com  /  Alejandro Polanco

Москва, 19 мая. Экспортные цены на российский уголь обновили трехлетние максимумы и достигли на азиатском рынке отметки 100 долларов за тонну.

По словам участников рынка, уголь 6000 с начала 2021 года подорожал с 79 до 107,5 доллара за тонну. Менее калорийный уголь 5500 вырос в цене с 70 до 101,3 доллара за тонну, пишет «Коммерсантъ».

Цены на топливо в прошлом году значительно сократились из-за спада в промышленном производстве, связанном с пандемией коронавируса. Во втором квартале 2020 года стоимость угля в Европе упала ниже 40 долларов за тонну, а в Азии — ниже 50 долларов.

Стоимость угля в ближайшее время вряд ли уменьшится, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Он объяснил это тем, что спрос на уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет. Кроме того, подорожание газа будет побуждать производителей электроэнергии к переходу на другие виды топлива, указал эксперт.

Власти Якутии ранее сообщили о планах увеличить добычу угля до 39 млн тонн в 2021 году. В связи с этим правительство намерено рассмотреть вопрос о заключении соглашения между регионом и РЖД о транзите угольной продукции.

уголь экономика россии международная торговля
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Все новости / Экономика / Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
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