Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну

Москва, 19 мая. Экспортные цены на российский уголь обновили трехлетние максимумы и достигли на азиатском рынке отметки 100 долларов за тонну.

По словам участников рынка, уголь 6000 с начала 2021 года подорожал с 79 до 107,5 доллара за тонну. Менее калорийный уголь 5500 вырос в цене с 70 до 101,3 доллара за тонну, пишет «Коммерсантъ».

Цены на топливо в прошлом году значительно сократились из-за спада в промышленном производстве, связанном с пандемией коронавируса. Во втором квартале 2020 года стоимость угля в Европе упала ниже 40 долларов за тонну, а в Азии — ниже 50 долларов.

Стоимость угля в ближайшее время вряд ли уменьшится, считает управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов. Он объяснил это тем, что спрос на уголь в Азиатско-Тихоокеанском регионе растет. Кроме того, подорожание газа будет побуждать производителей электроэнергии к переходу на другие виды топлива, указал эксперт.

Власти Якутии ранее сообщили о планах увеличить добычу угля до 39 млн тонн в 2021 году. В связи с этим правительство намерено рассмотреть вопрос о заключении соглашения между регионом и РЖД о транзите угольной продукции.