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02:00
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01:54
Спорт
Французская фигуристка рассказала, что скрывается за суровостью русских
01:50
Шоу-бизнес
«Невероятные впечатления!»: Наталья Подольская исполнила свою мечту пред днем рождения
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Британия призвала Россию отказаться от выхода из ДОН
01:47
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Третья стадия бедности: украинцы отдают последние деньги
01:46
Экономика
MDR: «Северный поток — 2» может спасти экологию
01:46
Шоу-бизнес
Евровидение-2021: реакция читателей BBC и ставки букмекеров
01:34
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Особенности новых банкнот раскрыли в ЦБ РФ
01:32
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Эмма Стоун призналась в любви Леонардо Ди Каприо
01:22
Политика
Германия приветствует решение США отменить санкции против «СП-2»
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Политика
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01:12
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Клинцевич расшифровал слова Нарышкина: Россия послала сигнал Великобритании

Политика
Клинцевич расшифровал слова Нарышкина: Россия послала сигнал Великобритании
Федеральное агентство новостей  / 

Политик и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью ФАН расшифровал слова директора Службы внешней разведки РФ Сергея Нарышкина об отношениях между Москвой и Лондоном. По его словам, разговаривать с Россией в подобном тоне — контрпродуктивно.

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин прокомментировал политику Великобритании в отношении России. По его словам, Англия идет на открытую конфронтацию с Москвой вместо того, чтобы развивать диалог.

«Вместо того, чтобы развивать диалог, Великобритания идет на открытую конфронтацию с Россией. Для нас это очень печально. Мы, признаться, не можем найти какое-либо рациональное объяснение такой, на наш взгляд, недальновидной политики», — сказал он в интервью BBC.

По мнению Нарышкина, чтобы наладить диалог Москвы и Лондона, надо уйти от взаимных обвинений. Кроме того, уточнил он, взаимодействие двух наших стран в интересах укрепления стабильности, международной безопасности — просто необходимо.

Клинцевич расшифровал слова Нарышкина: Россия послала сигнал Великобритании
kremlin.ru  / Администрация президента России

Главы СВР добавил, что Лондон закрывает глаза на нарушение фундаментальных принципов демократии, в частности свободы слова, которые имели место быть на выборах президента Соединенных Штатов, когда бывшего главу государства Дональда Трампа «выкинули» из социальных сетей.

«Ну где свобода слова? Где демократия? Почему вы этим не возмущаетесь, скажите мне, пожалуйста. А я знаю, почему: это все одиозная евроатлантическая солидарность», — отметил Нарышкин.

Франц Клинцевич в интервью Федеральному агентству новостей рассказал, почему в последнее время страны Запада идут на открытую конфронтацию с Россией. По его мнению, связано это с тем, что западные государства привыкли вести политику с позиции силы.

«Это — часть западного менталитета, связанного с их всеобщим шовинизмом и попытками осуществления диалога через позицию «старшего брата». Они считают эффективным кого-то наказать, чтобы впоследствии этот кто-то был более сговорчивым. А уже потом выдавать решения с учетом своих интересов. Разговаривать на равных ни Соединенные Штаты, ни Великобритания, ни другие страны Европейского союза ни с кем не собираются, если они считают, что другие страны находятся ниже их по развитию, статусу, влиянию и так далее», — сказал собеседник ФАН.

Клинцевич расшифровал слова Нарышкина: Россия послала сигнал Великобритании
council.gov.ru  / Пресс-служба Совета Федерации РФ

Также политик расшифровал слова директора Службы внешней разведки. По его словам, Нарышкин послал Великобритании сигнал о том, что с Россией в подобном тоне разговаривать нельзя.

«Странно, что Великобритания придерживается такой политики. Ведь там много тех, кто хорошо знает Россию и менталитет русских людей. Разговаривать с Россией в подобном тоне с такими подходами — контрпродуктивно. Из-за этого их приходится все время учить, в том числе и через сигналы, которые были даны ведущим российским политиком. Нарышкин — не просто директор Службы внешней разведки, в прошлом он — глава Администрации президента, председатель Государственной думы. Нарышкина нужно читать между строк. Его слова — значительнее и выше по весу, чем у кого-либо. Это связано с его статусом, опытом и политическим весом», — резюмировал Франц Клинцевич.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев призвал Запад сесть за стол переговоров.

россия великобритания нарышкин клинцевич
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