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Генетик рассказал, как COVID-19 влияет на состояние микрофлоры кишечника
12:32
Шоу-бизнес
Похудевшая Ксения Собчак показала пресс «без тюнинга»
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
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Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии

  /   Обновлено: 19 мая 2021 12:24
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
vk.com  /  Игорь Юшков

Москва, 19 мая. Минэнерго Украины просит запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Запрет импорта электроэнергии из России в лучшем случае приведет к росту цен на электричество, а в худшем — к дефициту. Об этом предупредил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию «Царьград».

Ранее Министерство энергетики Украины в лице Германа Галущенко обратилось к Национальной комиссии с просьбой запретить импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

По мнению Игоря Юшкова, повод для отказа от электроэнергии из России вызывает смех. В Незалежной утверждают, что закупка российской электроэнергии ведет к снижению энергетической безопасности. Хотя получается всё наоборот. У них есть надежные поставщики, с которыми они работают уже не одно десятилетие. Если в каком-то месте происходит дефицит энергии, то автоматически происходит ее подача из соседнего источника. Поэтому торговля с Россией и Белоруссией — это гарант стабильности и надежности энергетической системы Украины.

«А если вы запрет введете на перекачку из Белоруссии и России электричества, это как раз приведет в лучшем случае к росту цены на электроэнергию на Украине. А в худшем случае — к дефициту. То есть надо будет отключать каких-то потребителей», — прокомментировал эксперт.

В заключение аналитик отметил, что в Европе электроэнергия стоит значительно дороже, поэтому на Украине пытаются «политическую логику запихнуть в экономические реалии».

Ранее тележурналист Анатолий Вассерман заявил, в каком случае Украина станет еще одним федеральным округом России.

украина политика электроэнергия
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