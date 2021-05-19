Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии

Москва, 19 мая. Минэнерго Украины просит запретить импорт электроэнергии из России и Белоруссии.

Запрет импорта электроэнергии из России в лучшем случае приведет к росту цен на электричество, а в худшем — к дефициту. Об этом предупредил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в интервью изданию «Царьград».

Ранее Министерство энергетики Украины в лице Германа Галущенко обратилось к Национальной комиссии с просьбой запретить импорт электроэнергии из Белоруссии и России.

По мнению Игоря Юшкова, повод для отказа от электроэнергии из России вызывает смех. В Незалежной утверждают, что закупка российской электроэнергии ведет к снижению энергетической безопасности. Хотя получается всё наоборот. У них есть надежные поставщики, с которыми они работают уже не одно десятилетие. Если в каком-то месте происходит дефицит энергии, то автоматически происходит ее подача из соседнего источника. Поэтому торговля с Россией и Белоруссией — это гарант стабильности и надежности энергетической системы Украины.

«А если вы запрет введете на перекачку из Белоруссии и России электричества, это как раз приведет в лучшем случае к росту цены на электроэнергию на Украине. А в худшем случае — к дефициту. То есть надо будет отключать каких-то потребителей», — прокомментировал эксперт.

В заключение аналитик отметил, что в Европе электроэнергия стоит значительно дороже, поэтому на Украине пытаются «политическую логику запихнуть в экономические реалии».

Ранее тележурналист Анатолий Вассерман заявил, в каком случае Украина станет еще одним федеральным округом России.