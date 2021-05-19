Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021

Москва, 19 мая. Новейший вертолет «Ночной охотник» Ми-28НМ покажут на Международном авиационно-космическом салоне (МАКС-2021) в подмосковном Жуковском.

Согласно информации пресс-службы холдинга «Вертолеты России», российский ударный вертолет пролетит в строю отечественной авиатехники во время авиасалона, после чего зрителям будет представлена сольная программа, в которую входят элементы сложного пилотажа.

«Ми-28НМ — один из самых высокотехнологичных и современных вертолетов в линейке холдинга, и в авиасалоне МАКС он примет участие в новом для себя качестве серийной машины», — заявил гендиректор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

Глава Минпромышленности и торговли РФ Денис Мантуров отметил, что показ отечественного вертолета на международном авиасалоне — это важный фактор в продвижении российской авиатехники на международной площадке. Предполагается, что наработки по Ми-28НМ будут внедряться в будущем в экспортную версию воздушного средства, которой уже заинтересовались иностранные заказчики.

Новейший российский ударный вертолет Ми-28НМ ранее оснастили управляемым и неуправляемым ракетным вооружением нового поколения. По информации сайта 360tv.ru, модернизация вертолета началась в 2009 году.