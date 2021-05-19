Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию

Москва, 19 мая. Чиновники и депутаты, присутствовавшие на послании президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию, прошли все необходимые проверки.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку в соответствии с обращением депутата Госдумы от КПРФ Павла Тарасова. Он обратил внимание на то, что некоторые присутствующие находились в зале без средств индивидуальной защиты.

Нарушений на послании Федеральному собранию выявлено не было. В ведомстве подчеркнули, что все участники мероприятия сдавали тесты на наличие коронавирусной инфекции, при этом некоторые из них уже переболели COVID-19.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условия окончания пандемии коронавируса в России. По ее словам, в стране должны установиться определенные показатели вакцинации.