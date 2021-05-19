Эфир: Крым и Петербург — сотрудничество двух регионов



В среду, 19 мая, в 16:30 в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» проходит брифинг главного редактора журнала «Адреса Петербурга» и руководителя крымской экспедиции журнала Сергея Ярошецкого.

В ходе брифинга участник презентует материалы крымских экспедиций журнала и рассматривает различные аспекты сотрудничества двух российских регионов, Крыма и Санкт-Петербурга.

Напомним, еще в 2015 году в Симферополе был подписан план мероприятий по реализации соглашения между правительством Санкт Петербурга и советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве на 2015–2018 годы.

План предусматривал обмен опытом в развитии предпринимательства и поддержки малого и среднего бизнеса в сферах торговли и услуг, участие крупных компаний в реализации инвестиционных проектов, оснащение крымских лечебно-профилактических учреждений оборудованием, производимым в Петербурге, поддержку совместных проектов по модернизации судостроительных предприятий Крыма.

