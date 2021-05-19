Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА

Санкт-Петербург, 19 мая. Дети, страдающие от спинально-мышечной атрофии, могут сдать ЕГЭ во внеаудиторном формате. Директор лицея №369 Константин Тхостов рассказал о процессе.

Пункты приема Единого государственного экзамена (ЕГЭ) должны обеспечивать доступность проведения теста для детей, страдающих от спинально-мышечной атрофии. Об этом на пресс-конференции в медиацентре «Патриот» рассказал член регионального штаба ОНФ в Санкт-Петербурге, директор лицея №369 Константин Тхостов.

По словам директора, президент России Владимир Путин обратил особое внимание на проблемы таких детей. Школьные образовательные учреждения должны информировать родителей о документах, необходимых для проведения внеаудиторных экзаменов. Тхостов также отметил необходимость в законодательном закреплении правил проведения ЕГЭ в таком формате.

Пресс-конференция организована на площадке Медиагруппы «Патриот». Экспертами эфира являются Константин Тхостов и председатель комитета Госдумы по образованию и науке Любовь Духанина.