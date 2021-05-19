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Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
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19 мая 12:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:32
Общество
Генетик рассказал, как COVID-19 влияет на состояние микрофлоры кишечника
12:32
Шоу-бизнес
Похудевшая Ксения Собчак показала пресс «без тюнинга»
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
Все новости

Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке

Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Анадырь, 19 мая. На Чукотке арестован участковый отдела МВД «Провиденское» по подозрению в превышении должностных полномочий.

Сотрудник отдела МВД удерживал по меньшей мере троих задержанных в металлической клетке в отделе полиции, сообщили в региональном управлении СКР. По предварительной версии следствия, в сентябре 2020 года участковый поместил в самодельную клетку 21-летнюю девушку, предварительно причинив ей «физическую боль и телесные повреждения». Во время расследования инцидента следователь обнаружил несколько аналогичных инцидентов.

По версии СК, задержанный полицейский держал в этой клетке 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование. Участковому вменяют ч.3 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»).

Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США, сообщал ФАН. Страж порядка производил дома синтетический наркотик.

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