Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке

Анадырь, 19 мая. На Чукотке арестован участковый отдела МВД «Провиденское» по подозрению в превышении должностных полномочий.

Сотрудник отдела МВД удерживал по меньшей мере троих задержанных в металлической клетке в отделе полиции, сообщили в региональном управлении СКР. По предварительной версии следствия, в сентябре 2020 года участковый поместил в самодельную клетку 21-летнюю девушку, предварительно причинив ей «физическую боль и телесные повреждения». Во время расследования инцидента следователь обнаружил несколько аналогичных инцидентов.

По версии СК, задержанный полицейский держал в этой клетке 34-летнюю женщину и 21-летнего молодого человека. Сотрудники правоохранительных органов продолжают расследование. Участковому вменяют ч.3 ст. 286 УК («Превышение должностных полномочий, совершенное с применением насилия»).

Полицейского с почти 20-летним стажем арестовали за производство наркотиков в США, сообщал ФАН. Страж порядка производил дома синтетический наркотик.