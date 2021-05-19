Экс-депутат Рады разоблачил желания Зеленского относительно коренных народов Украины

Власть на Украине пользуется повесткой малых народов для циничного поднятия собственного престижа. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в парламент страны законопроект «О коренных народах Украины», который должен определить права основных государствообразующих этносов, а также «особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации». Кроме того, закон, в случае его принятия, должен способствовать развитию культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов.

Олейник убежден, что речь в президентском законопроекте идет именно о крымских татарах.

«О них уже было сделано много заявлений, — подчеркнул экс-депутат Рады. — Расчет идет на поддержку Госдепом «борьбы крымскотатарского народа» за Крымский полуостров. Я сейчас, в частности, говорю о деятельности их «Меджлиса», который признан в России экстремисткой, а по факту является террористической организацией. Последнее не должно вызывать сомнений: чем он еще может быть, когда его члены занимаются подрывом опор линий электропередач в Крыму?»

Вместе с тем собеседник ФАН выразил уверенность, что в законопроекте Зеленского про русских как о коренном народе, обладающем правом на свой язык и культуру, не будет сказано ничего.

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«Будет ли там идти речь о закарпатских венграх — тоже очень большой вопрос, — заметил Олейник. — И вообще, хотелось бы ознакомиться с самим текстом законопроекта, который почему-то еще не опубликован. Название-то у него хорошее — а вот содержание вполне может оказаться гнилым. Сложно обсуждать книгу, которую ты не читал».

Однако экс-депутат Рады убежден в том, что ничего хорошего от инициативы Зеленского ждать не приходится — ее целью наверняка станет очередное ущемление интересов национальных меньшинств, одним из которых на Украине является русский народ.

«Его и так поразили в правах как только могли, запретив общаться на родном языке даже в быту!» — заявил политик.

Он также объяснил, в чем заключается «неотложность» данного законопроекта: по его словам, это связано с грядущим собранием Крымской платформы, чтобы таким образом поднять ее престиж.