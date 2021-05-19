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19 мая 17:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
17:02
Шоу-бизнес
Актер Билли Портер раскрыл свой ВИЧ-статус
17:01
Общество
Представительства Германии начнут принимать заявления россиян на шенгенскую визу
17:00
Политика
Беглые белорусские оппозиционеры потребовали от Киева полного разрыва с Лукашенко
17:00
ФАН-ТВ
Ветеран ВОВ в 99 лет пролетела на спортивном планере в Липецкой области
16:58
Общество
Российский онколог перечислил неочевидные ранние симптомы рака
16:57
Происшествия
СК будет ходатайствовать об аресте похитителя ребенка в Нижнем Новгороде
16:55
Технологии
Офицера ВМС США испугали «технологии НЛО»
16:52
Политика
Российский аналитик указал на поражение США в борьбе с «Северным потоком — 2»
16:49
Армия
В ЦАХАЛ сообщили о четырех ракетах, выпущенных из Ливана по Израилю
16:47
Происшествия
ФАН выяснил причину крупного пожара в поселке Дальний под Иркутском
16:46
Общество
Иммунолог объяснил, почему купание в фонтанах опасно для здоровья
16:46
Экономика
Приток биткоинов на криптобиржи достиг нового максимума
16:45
Общество
Врач Кусайко объяснила, как избежать тяжелых форм воспалительных заболеваний кишечника
16:45
Общество
Вирусолог объяснил, как ускорить окончание пандемии коронавируса в РФ
16:45
Политика
Белый дом проигрывает в Чили. Колонка Сергея Малинковича
16:45
Экономика
Подсчитан объем доходов бюджета Ямала за 2020 год
16:44
Экономика
Котировки нефти снижаются на 3,5% в ожидании новостей из Ирана и США
16:42
Общество
Бывшего вице-губернатора Петербурга Оганесяна приговорили к колонии за взятки
16:42
Происшествия
Пожар в иркутском поселке Дальний уничтожил 28 зданий
16:40
Экономика
Полная газификация Крыма потребует минимум 40 млрд рублей
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Экс-депутат Рады разоблачил желания Зеленского относительно коренных народов Украины

Политика
Экс-депутат Рады разоблачил желания Зеленского относительно коренных народов Украины
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Власть на Украине пользуется повесткой малых народов для циничного поднятия собственного престижа. Об этом в интервью ФАН заявил бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский внес в парламент страны законопроект «О коренных народах Украины», который должен определить права основных государствообразующих этносов, а также «особенности их реализации в целях содействия консолидации и развитию украинской нации». Кроме того, закон, в случае его принятия, должен способствовать развитию культурной, языковой и религиозной самобытности таких народов.

Олейник убежден, что речь в президентском законопроекте идет именно о крымских татарах.

«О них уже было сделано много заявлений, — подчеркнул экс-депутат Рады. — Расчет идет на поддержку Госдепом «борьбы крымскотатарского народа» за Крымский полуостров. Я сейчас, в частности, говорю о деятельности их «Меджлиса», который признан в России экстремисткой, а по факту является террористической организацией. Последнее не должно вызывать сомнений: чем он еще может быть, когда его члены занимаются подрывом опор линий электропередач в Крыму?»

Вместе с тем собеседник ФАН выразил уверенность, что в законопроекте Зеленского про русских как о коренном народе, обладающем правом на свой язык и культуру, не будет сказано ничего.

Экс-депутат Рады разоблачил желания Зеленского относительно коренных народов Украины
Pr Scr youtube.com  / 60 минут

«Будет ли там идти речь о закарпатских венграх — тоже очень большой вопрос, — заметил Олейник. — И вообще, хотелось бы ознакомиться с самим текстом законопроекта, который почему-то еще не опубликован. Название-то у него хорошее — а вот содержание вполне может оказаться гнилым. Сложно обсуждать книгу, которую ты не читал».

Однако экс-депутат Рады убежден в том, что ничего хорошего от инициативы Зеленского ждать не приходится — ее целью наверняка станет очередное ущемление интересов национальных меньшинств, одним из которых на Украине является русский народ.

«Его и так поразили в правах как только могли, запретив общаться на родном языке даже в быту!» — заявил политик.

Он также объяснил, в чем заключается «неотложность» данного законопроекта: по его словам, это связано с грядущим собранием Крымской платформы, чтобы таким образом поднять ее престиж.

украина крым зеленский меджлис олейник
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