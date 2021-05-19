Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти

Москва, 19 мая. Текущая ситуация на рынке нефти сбалансированная из-за небольшого дефицита предложения, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Он отметил, что сейчас цены на нефть стабильные. Небольшой дефицит предложения, по его словам, наблюдается на рынке сырья уже несколько месяцев.

Накануне стоимость нефти марки Brent впервые с 15 марта превысила отметку в 70 долларов за баррель. Однако после установления локального максимума котировки черного золота перешли к снижению. По состоянию на 12:13 по московскому времени цена июльского фьючерса на нефть Brent составляет 67,79 доллара за баррель, что на 2,14% ниже, чем на момент окончания предыдущих торгов.