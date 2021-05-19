Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 12:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:32
Общество
Генетик рассказал, как COVID-19 влияет на состояние микрофлоры кишечника
12:32
Шоу-бизнес
Похудевшая Ксения Собчак показала пресс «без тюнинга»
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
Все новости
19 мая 12:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:32
Общество
Генетик рассказал, как COVID-19 влияет на состояние микрофлоры кишечника
12:32
Шоу-бизнес
Похудевшая Ксения Собчак показала пресс «без тюнинга»
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
Все новости

Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти

  /   Обновлено: 19 мая 2021 12:16
Экономика
Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
politexpert.net  /  Аврора Зорина

Москва, 19 мая. Текущая ситуация на рынке нефти сбалансированная из-за небольшого дефицита предложения, заявил вице-премьер России Александр Новак.

Он отметил, что сейчас цены на нефть стабильные. Небольшой дефицит предложения, по его словам, наблюдается на рынке сырья уже несколько месяцев.

Накануне стоимость нефти марки Brent впервые с 15 марта превысила отметку в 70 долларов за баррель. Однако после установления локального максимума котировки черного золота перешли к снижению. По состоянию на 12:13 по московскому времени цена июльского фьючерса на нефть Brent составляет 67,79 доллара за баррель, что на 2,14% ниже, чем на момент окончания предыдущих торгов.

нефть новак мировая экономика
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 67465 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 44240 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 32289 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 28396 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 26449 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Экономика / Новак оценил ситуацию на мировом рынке нефти
Рейтинг@Mail.ru