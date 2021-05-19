Сергей Лазарев высоко оценил выступление Манижи в полуфинале Евровидения

Роттердам, 19 мая. Выступление Манижи на Евровидении высоко оценил популярный певец Сергей Лазарев. Артист лично поехал на конкурс, чтобы поддержать конкурсантку.

Выход Манижи в финал Евровидения Лазарев назвал маленькой победой. Он отметил, что зал бурно реагировал на ее номер и в целом выступление получилось ярким. Певец лично следил за публикой, чтобы понять, как в Европе воспринимают Манижу.

«Выступление очень достойное, очень яркое. Я вчера видел это из арены, наблюдал, как реагирует аудитория. Все очень круто, все очень здорово, ярко. Я поздравляю Манижу. Это абсолютно заслуженная уже маленькая победа — выход в финал», — отметил артист в Stories Instagram.

Лазарев уверен, что такого самобытного и яркого выступления от России явно никто не ожидал. Он выразил надежду, что в следующем этапе Манижа сможет себя показать в лучшем свете и завоюет высокое место в общем зачете.

«Я очень надеюсь, что в финале она также достойной выступит. Это очень яркое, хорошее, необычное, самобытное выступление, такого выступления от России не ожидали», — подытожил музыкант.

Сергей Лазарев дважды представлял Россию на Евровидении в 2016 и 2019 годах и оба раза занимал третье место. В этом году организаторы мероприятия пригласили его для выступления 19 мая.