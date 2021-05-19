Сергей Лазарев высоко оценил выступление Манижи в полуфинале Евровидения

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
19 мая 12:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:32
Общество
Генетик рассказал, как COVID-19 влияет на состояние микрофлоры кишечника
12:32
Шоу-бизнес
Похудевшая Ксения Собчак показала пресс «без тюнинга»
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
Все новости
19 мая 12:33
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:32
Общество
Генетик рассказал, как COVID-19 влияет на состояние микрофлоры кишечника
12:32
Шоу-бизнес
Похудевшая Ксения Собчак показала пресс «без тюнинга»
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
12:10
Происшествия
Участковый на Чукотке удерживал людей в самодельной клетке
Все новости

Сергей Лазарев высоко оценил выступление Манижи в полуфинале Евровидения

Шоу-бизнес
Сергей Лазарев высоко оценил выступление Манижи в полуфинале Евровидения
Global Look Press  /  Pavel Kashaev, Павел Кашаев/Global Look Press

Роттердам, 19 мая. Выступление Манижи на Евровидении высоко оценил популярный певец Сергей Лазарев. Артист лично поехал на конкурс, чтобы поддержать конкурсантку.

Выход Манижи в финал Евровидения Лазарев назвал маленькой победой. Он отметил, что зал бурно реагировал на ее номер и в целом выступление получилось ярким. Певец лично следил за публикой, чтобы понять, как в Европе воспринимают Манижу.

«Выступление очень достойное, очень яркое. Я вчера видел это из арены, наблюдал, как реагирует аудитория. Все очень круто, все очень здорово, ярко. Я поздравляю Манижу. Это абсолютно заслуженная уже маленькая победа — выход в финал», — отметил артист в Stories Instagram.

Лазарев уверен, что такого самобытного и яркого выступления от России явно никто не ожидал. Он выразил надежду, что в следующем этапе Манижа сможет себя показать в лучшем свете и завоюет высокое место в общем зачете.

«Я очень надеюсь, что в финале она также достойной выступит. Это очень яркое, хорошее, необычное, самобытное выступление, такого выступления от России не ожидали», — подытожил музыкант.

Сергей Лазарев дважды представлял Россию на Евровидении в 2016 и 2019 годах и оба раза занимал третье место. В этом году организаторы мероприятия пригласили его для выступления 19 мая.

евровидение лазарев Манижа
Комментировать
Самое популярное
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Общество 67465 17 мая 2021
Астрологи назвали четыре самых защищенных «высшими силами» знака зодиака
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Политика 44240 17 мая 2021
Шейнин личным афганским опытом поставил в тупик чеха по обвинениям против РФ
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
Общество 32289 17 мая 2021
Королевская семья оказалась в центре скандала из-за завещания принца Филиппа
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Армия 28396 18 мая 2021
В Германии рассказали, чем обернется для США военный конфликт с Россией в Крыму
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Общество 26449 19 мая 2021
Немецкие пользователи решили «поделить» Россию
Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Лазарев высоко оценил выступление Манижи в полуфинале Евровидения
Рейтинг@Mail.ru