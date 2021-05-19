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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:32
Общество
Генетик рассказал, как COVID-19 влияет на состояние микрофлоры кишечника
12:32
Шоу-бизнес
Похудевшая Ксения Собчак показала пресс «без тюнинга»
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
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Финалистку Евровидения Манижу задело неверие россиян в ее успех

  /   Обновлено: 19 мая 2021 12:30
Шоу-бизнес
Финалистку Евровидения Манижу задело неверие россиян в ее успех
Prt Scr youtube.com  /  Скажи Гордеевой

Нидерланды, 19 мая. Участница Евровидения-2021, певица Манижа рассказала, что ее больше всего задело в словах недоброжелателей. Своими переживаниями артистка поделилась на пресс-конференции.

Представительница России пожаловалась, что россияне не верили в ее успех и выход в финал песенного конкурса. Во время общения с журналистами она призналась, что последние два месяца ее сильно истощили.

«Да, у нас было много хейтеров. Мне не нравится слово «хейтеры», давайте скажем «нелюбители». Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке», — рассказала исполнительница хита Russian Woman.

Во время пресс-конференции Манижа напомнила, что несколько лет назад группа t.A.T.u успешно прошла в финал конкурса, исполняя песню на русском языке. Артистка подчеркнула, что гордится своим языком и тем, что она русская женщина, сообщает сайт 360tv.ru.

«Россия, я тебя очень сильно люблю. Я тебя очень сильно люблю. Я хочу сказать, чтобы мы больше пели на русском языке», — отметила исполнительница.

После успешного выступления в рамках первого полуфинала Манижа обратилась к своим фанатам на странице в социальной сети Instagram. Звезда поблагодарила поклонников за любовь и поддержку.

евровидение t.a.t.u Манижа
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Все новости / Шоу-бизнес / Финалистку Евровидения Манижу задело неверие россиян в ее успех
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