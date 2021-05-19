Финалистку Евровидения Манижу задело неверие россиян в ее успех

Нидерланды, 19 мая. Участница Евровидения-2021, певица Манижа рассказала, что ее больше всего задело в словах недоброжелателей. Своими переживаниями артистка поделилась на пресс-конференции.

Представительница России пожаловалась, что россияне не верили в ее успех и выход в финал песенного конкурса. Во время общения с журналистами она призналась, что последние два месяца ее сильно истощили.

«Да, у нас было много хейтеров. Мне не нравится слово «хейтеры», давайте скажем «нелюбители». Была ксенофобия, да, но главной вещью, которая меня оскорбляла, было то, что люди говорили мне, что я никогда не выйду в финал с этой песней на русском языке», — рассказала исполнительница хита Russian Woman.

Во время пресс-конференции Манижа напомнила, что несколько лет назад группа t.A.T.u успешно прошла в финал конкурса, исполняя песню на русском языке. Артистка подчеркнула, что гордится своим языком и тем, что она русская женщина, сообщает сайт 360tv.ru.

«Россия, я тебя очень сильно люблю. Я тебя очень сильно люблю. Я хочу сказать, чтобы мы больше пели на русском языке», — отметила исполнительница.

После успешного выступления в рамках первого полуфинала Манижа обратилась к своим фанатам на странице в социальной сети Instagram. Звезда поблагодарила поклонников за любовь и поддержку.