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12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
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Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана

Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Махачкала, 19 мая. Минпросвещения России не будет возражать против назначения на пост министра образования Дагестана Яхьи Бучаева. В настоящее время он занимает эту должность в ранге временно исполняющего обязанности.

Накануне, 18 мая, на официальном сайте Минпросвещения РФ был опубликован материал о ходе реализации в стране национального проекта «Образование». В нем отмечалось, что восемь регионов входят в так называемую «красную зону», в них высок риск срыва сроков реализации мероприятий нацпроекта.

При этом особенно федеральное ведомство выделило Ульяновскую и Пензенскую области, а также Республику Дагестан. В материале отмечалось, что эти три региона в наименьшей степени обеспечили к настоящему моменту необходимые объемы закупок по нацпроекту. Для выправления ситуации в Минпросвещения предупреждали, что откажут в согласовании региональных министров образования.

Эта новость была широко растиражирована дагестанскими средствами массовой информации и в социальных сетях. При этом они ссылались на сайт федерального ведомства.

«Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что министерство откажет Дагестану в согласовании для дальнейшей работы кандидатуры регионального министра образования», — писала, в частности республиканская газета «Черновик».

Однако позднее Республику Дагестан убрали из материала на сайте Минпросвещения РФ. В настоящее время ее нет в списке регионов, входящих в «красную» зону. Также она не фигурирует в числе субъектов, к которым могут быть применены дисциплинарные меры.

«Наиболее остро вопрос стоит в Ульяновской и Пензенской областях, где требуется принятие незамедлительных действий для устранения всех существующих недочетов. В данных субъектах министерство считает необходимым применение мер дисциплинарного характера и откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатур региональных министров образования», — говорится в настоящее время в материале, размещенном на сайте федерального ведомства.

В целом, в Минпросвещения считают, что ход проведения конкурсных процедур нацпроекта «Образование» соответствует планам в 46 регионах России. При этом «красная» зона сократилась до семи субъектов.

ФАН связался с пресс-службой минобрнауки Дагестана. На момент публикации материала там никак не прокомментировали ситуацию.

В настоящее время врио министра образования и науки Дагестана является Яхья Бучаев. Он был назначен на эту должность в конце марта после увольнения Уммупазиль Омаровой.

Ранее ФАН сообщал, что Бучаев выступил за усиление мер безопасности в школах после трагедии в казанской гимназии, но отметил, что не видит необходимости в вооруженных охранниках. По его мнению, оснащение тревожными кнопками и рамками металлоискателей достаточно.

россия дагестан нацпроекты минпросвещение
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