Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана

Махачкала, 19 мая. Минпросвещения России не будет возражать против назначения на пост министра образования Дагестана Яхьи Бучаева. В настоящее время он занимает эту должность в ранге временно исполняющего обязанности.

Накануне, 18 мая, на официальном сайте Минпросвещения РФ был опубликован материал о ходе реализации в стране национального проекта «Образование». В нем отмечалось, что восемь регионов входят в так называемую «красную зону», в них высок риск срыва сроков реализации мероприятий нацпроекта.

При этом особенно федеральное ведомство выделило Ульяновскую и Пензенскую области, а также Республику Дагестан. В материале отмечалось, что эти три региона в наименьшей степени обеспечили к настоящему моменту необходимые объемы закупок по нацпроекту. Для выправления ситуации в Минпросвещения предупреждали, что откажут в согласовании региональных министров образования.

Эта новость была широко растиражирована дагестанскими средствами массовой информации и в социальных сетях. При этом они ссылались на сайт федерального ведомства.

«Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что министерство откажет Дагестану в согласовании для дальнейшей работы кандидатуры регионального министра образования», — писала, в частности республиканская газета «Черновик».

Однако позднее Республику Дагестан убрали из материала на сайте Минпросвещения РФ. В настоящее время ее нет в списке регионов, входящих в «красную» зону. Также она не фигурирует в числе субъектов, к которым могут быть применены дисциплинарные меры.

«Наиболее остро вопрос стоит в Ульяновской и Пензенской областях, где требуется принятие незамедлительных действий для устранения всех существующих недочетов. В данных субъектах министерство считает необходимым применение мер дисциплинарного характера и откажет в согласовании для дальнейшей работы кандидатур региональных министров образования», — говорится в настоящее время в материале, размещенном на сайте федерального ведомства.

В целом, в Минпросвещения считают, что ход проведения конкурсных процедур нацпроекта «Образование» соответствует планам в 46 регионах России. При этом «красная» зона сократилась до семи субъектов.

ФАН связался с пресс-службой минобрнауки Дагестана. На момент публикации материала там никак не прокомментировали ситуацию.

В настоящее время врио министра образования и науки Дагестана является Яхья Бучаев. Он был назначен на эту должность в конце марта после увольнения Уммупазиль Омаровой.

Ранее ФАН сообщал, что Бучаев выступил за усиление мер безопасности в школах после трагедии в казанской гимназии, но отметил, что не видит необходимости в вооруженных охранниках. По его мнению, оснащение тревожными кнопками и рамками металлоискателей достаточно.