Конгрессмен США призвала Байдена прекратить поддержку армии Израиля

Вашингтон, 19 мая. Член Палаты представителей американского конгресса от Демократической партии Рашида Тлаиб призвала американского президента Джозефа Байдена прекратить поддержку армии Израиля. По ее мнению, то, что Америка сохраняет статус-кво по очередному обострению в секторе Газа, «способствует росту смертей». Об этом сообщает The Huffington Post.

Tlaib said Biden must do more to protect civilians. At least 218 Palestinians have been killed in Israeli attacks. https://t.co/zA7TrsPdAb — HuffPost (@HuffPost) May 19, 2021

Тлаиб напрямую обратилась к Байдену во время их недолгой встречи на летном поле в Детройте, они проговорили несколько минут, а затем пожали друг другу руки. По словам помощника конгрессмена, она попросила его сделать больше для защиты палестинцев и отметила, что безоговорочная поддержка израильского правительства и премьер-министра Биньямина Нетаньяху «не работает» на мирное урегулирование ситуации.

«США не могут продолжать давать правому правительству Нетаньяху миллиарды долларов каждый год на совершение преступлений против палестинцев. Такие зверства, как бомбардировки школ, нельзя терпеть, тем более с оружием, поставляемым США», — сказал помощник Тлаиб.

Рашида Тлаиб — единственный конгрессмен палестинского происхождения. На прошлой неделе, выступая перед членами парламента, она также раскритиковала Байдена и других чиновников за заявления, в которых, по ее мнению, отсутствует гуманность. К этим словам присоединились еще двое демократов — Ильхан Омар и ярая сторонница движения Black Lives Matter Кори Буш.