Конгрессмен США призвала Байдена прекратить поддержку армии Израиля

Вашингтон, 19 мая. Член Палаты представителей американского конгресса от Демократической партии Рашида Тлаиб призвала американского президента Джозефа Байдена прекратить поддержку армии Израиля. По ее мнению, то, что Америка сохраняет статус-кво по очередному обострению в секторе Газа, «способствует росту смертей». Об этом сообщает The Huffington Post.

Tlaib said Biden must do more to protect civilians. At least 218 Palestinians have been killed in Israeli attacks. https://t.co/zA7TrsPdAb