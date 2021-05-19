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12:32
Общество
Генетик рассказал, как COVID-19 влияет на состояние микрофлоры кишечника
12:32
Шоу-бизнес
Похудевшая Ксения Собчак показала пресс «без тюнинга»
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
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Конгрессмен США призвала Байдена прекратить поддержку армии Израиля

США
Конгрессмен США призвала Байдена прекратить поддержку армии Израиля
wikipedia.org  /  United States Congress / Общественное достояние / Адам Шульц / Общественное достояние - автор

Вашингтон, 19 мая. Член Палаты представителей американского конгресса от Демократической партии Рашида Тлаиб призвала американского президента Джозефа Байдена прекратить поддержку армии Израиля. По ее мнению, то, что Америка сохраняет статус-кво по очередному обострению в секторе Газа, «способствует росту смертей». Об этом сообщает The Huffington Post.

Тлаиб напрямую обратилась к Байдену во время их недолгой встречи на летном поле в Детройте, они проговорили несколько минут, а затем пожали друг другу руки. По словам помощника конгрессмена, она попросила его сделать больше для защиты палестинцев и отметила, что безоговорочная поддержка израильского правительства и премьер-министра Биньямина Нетаньяху «не работает» на мирное урегулирование ситуации.

«США не могут продолжать давать правому правительству Нетаньяху миллиарды долларов каждый год на совершение преступлений против палестинцев. Такие зверства, как бомбардировки школ, нельзя терпеть, тем более с оружием, поставляемым США», — сказал помощник Тлаиб.

Рашида Тлаиб — единственный конгрессмен палестинского происхождения. На прошлой неделе, выступая перед членами парламента, она также раскритиковала Байдена и других чиновников за заявления, в которых, по ее мнению, отсутствует гуманность. К этим словам присоединились еще двое демократов — Ильхан Омар и ярая сторонница движения Black Lives Matter Кори Буш.

россия сша израиль байден
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