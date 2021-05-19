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+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:30
Общество
Россия ведет переговоры с Таджикистаном о поставках препарата «Спутник V»
12:30
Общество
Медведев призвал договориться о взаимном признании вакцин против коронавируса
12:29
Происшествия
В Волгограде мать зарезанного студента встретилась с убийцей сына
12:27
Армия
Швейцария проведет военную инспекцию в двух регионах РФ в рамках Венского документа
12:25
Происшествия
Гость устроил стрельбу из гранатомета на свадьбе в Сербии
12:23
Политика
Генерал Липовой: паника из-за крушения гегемонии не позволит США подписать новый ДОН
12:23
Общество
Директор петербургского лицея объяснил, почему нельзя отменять ЕГЭ
12:23
Экономика
Стоимость российского угля на экспорт превысила 100 долларов за тонну
12:22
Общество
Курортный сезон-2021: куда поехать жителям России в условиях пандемии
12:21
ФАН-ТВ
Жители старинного дома в Петербурге нашли тайный лифт за гипсокартонной стеной
12:21
Экономика
Аналитик назвал последствия отказа Украины от российской электроэнергии
12:19
Армия
Российский вертолет Ми-28НМ примет участие в авиасалоне МАКС-2021
12:16
Общество
Роспотребнадзор не выявил нарушений при организации послания Федеральному собранию
12:16
Общество
Минпросвещения РФ не будет возражать против назначения Бучаева в Минобр Дагестана
12:15
Ближний Восток
Глава МИД Ливана ушел в отставку после обвинений ССАГПЗ в финансировании ИГ
12:10
Общество
В Петербурге в период проведения чемпионата Европы по футболу ограничат продажу алкоголя
12:10
Общество
Директор лицея в Петербурге рассказал об особенностях проведения ЕГЭ для детей с СМА
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Божена Рынска рассказала о новых отношениях после смерти мужа

Шоу-бизнес
Божена Рынска рассказала о новых отношениях после смерти мужа
instagram.com  /  @bozhenarynska

Москва, 19 мая. Светская обозревательница, колумнистка Божена Рынска дала интервью Вячеславу Манучарову, в котором честно рассказала об обиде на покойного мужа Игоря Малашенко и новых отношениях.

Тележурналист, один из создателей НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в собственном доме в Испании в феврале 2019 года. Рынска в обиде на супруга: тот не оставил записку, в которой бы указал, что она не виновата в его смерти. Также светская львица не может смириться с фактом, что Малашенко не оставил ей наследство, а отдал все своим детям.

У политолога остались трое детей от первого брака. Дочь Евгения у Рынски от Игоря Малашенко родилась 5 марта 2020 года. Ребенка выносила суррогатная мать.

Сейчас у колумнистки есть друг, который хорошо к ней относится и помогает с машиной. Но он живет в другом городе, поэтому они редко видятся.

«У меня есть паренек, который мне помогает с машиной, который мне в любой момент подставит плечо помощи. Он живет далеко — в другом городе, поэтому мы не часто видимся. Он очень хорошо ко мне относится. Но это же не любовь», — заявила Божена Рынска.

Светская львица ранее накинулась на соседку Елену Захарову в Никулинском суде. Причиной конфликта стали слова Захаровой о Малашенко. Та якобы заявила, что тележурналист мог бы прожить куда больше, если бы не связался с Боженой.

Рынска жалеет, что после смерти супруга дала интервью Ксении Собчак. По ее словам, сейчас бы она не стала этого делать, передает «Вечерняя Москва».

рынска малашенко личная жизнь
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