Божена Рынска рассказала о новых отношениях после смерти мужа

Москва, 19 мая. Светская обозревательница, колумнистка Божена Рынска дала интервью Вячеславу Манучарову, в котором честно рассказала об обиде на покойного мужа Игоря Малашенко и новых отношениях.

Тележурналист, один из создателей НТВ Игорь Малашенко покончил с собой в собственном доме в Испании в феврале 2019 года. Рынска в обиде на супруга: тот не оставил записку, в которой бы указал, что она не виновата в его смерти. Также светская львица не может смириться с фактом, что Малашенко не оставил ей наследство, а отдал все своим детям.

У политолога остались трое детей от первого брака. Дочь Евгения у Рынски от Игоря Малашенко родилась 5 марта 2020 года. Ребенка выносила суррогатная мать.

Сейчас у колумнистки есть друг, который хорошо к ней относится и помогает с машиной. Но он живет в другом городе, поэтому они редко видятся.

«У меня есть паренек, который мне помогает с машиной, который мне в любой момент подставит плечо помощи. Он живет далеко — в другом городе, поэтому мы не часто видимся. Он очень хорошо ко мне относится. Но это же не любовь», — заявила Божена Рынска.

Светская львица ранее накинулась на соседку Елену Захарову в Никулинском суде. Причиной конфликта стали слова Захаровой о Малашенко. Та якобы заявила, что тележурналист мог бы прожить куда больше, если бы не связался с Боженой.

Рынска жалеет, что после смерти супруга дала интервью Ксении Собчак. По ее словам, сейчас бы она не стала этого делать, передает «Вечерняя Москва».