Новые штаммы коронавируса выявили в Ростовской области

Ростов-на-Дону, 19 мая. Несмотря на общий спад заболеваемости коронавирусной инфекцией в области, обстановка на Дону не простая. Это связано с выявлением заболевших с новыми, мутировавшими формами инфекции.

Как отметил на заседании оперативного штаба в борьбе с распространением COVID-19 главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев, уже 27 человек в регионе заразились британским штаммом.

«Кроме того, впервые выявлен южноафриканский штамм коронавируса в городе Азове», — пояснил санитарный врач.

По заявлению оперативного штаба, среди инфицированных людей нет выезжавших за границу в последнее время, что говорит о циркуляции этих видов коронавируса в Ростовской области.

В настоящее время в донском регионе ежедневно выявляется по 200 новых больных. 8200 человек в день получают вакцину. 20 процентов из получивших первый компонент вакцины не приходят на повторную прививку.

Губернатор области Василий Голубев призывает муниципалитеты разрешить проблему и взять ситуацию под контроль.

Ранее ФАН сообщал, что по мнению ученых вакцинация от коронавируса станет сезонной. Чтобы основная часть населения имела иммунную защиту.